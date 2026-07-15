La selección española masculina de fútbol se ha clasificado para la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tras gana a Francia

España le amarga la fiesta a Francia y es finalista del Mundial

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DallasLa selección española masculina de fútbol se clasificó este martes para la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tras ganar 0-2 a Francia y ganarse así el derecho a pelear por su séptimo gran trofeo de una cita internacional de selecciones, en lo que será su undécimo partido por un título.

La sensacional victoria en el AT&T de Dallas (Estados Unidos) dio el billete a los de Luis de la Fuente para la pelea por su segunda estrella el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium ante el ganador del Argentina-Inglaterra, 16 años después de coronarse en Sudáfrica por primera vez ante los Países Bajos.

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La selección española peleará por su séptimo gran trofeo

Ahora, España tendrá la oportunidad de engordar su palmarés, donde sobresalen sus cuatro títulos continentales logrados en 1964, con victoria 2-1 ante la URSS, en 2008, 1-0 ante Alemania, 2012, 4-0 ante Italia, y en 2024 ante Inglaterra por 2-1. Además, también tiene en su palmarés el título de la Liga de Naciones de 2023 tras ganar en los penaltis a Croacia.

La del domingo será la undécima final de una gran competición para la 'Roja', que hasta el momento sólo ha perdido cuatro de las diez anteriores, la de la Eurocopa de 1984 ante Francia (2-0), las de las Liga de Naciones de 2021 ante Francia (2-1) y de 2025 ante Portugal en los penaltis, y la de la Copa Confederaciones de 2013 ante Brasil (3-0). Será la cuarta que dispute el seleccionador nacional Luis de la Fuente desde su llegada al cargo en diciembre de 2022 tras las de las dos últimas Nations y la Eurocopa de 2024.

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La celebración de la selección

Con el pitido final los jugadores lo festejaron primero en el campo. Porro, elegido mejor jugador del partido, era el más buscado y no podía contener la alegría. Se abrazaban todos, también con el cámara de la selección. Luego vino la icónica celebración del vestuario y no faltó la música.

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"Se gritó, se bailó, se celebró… ¡Vente al vestuario de la Selección y saca los pasos prohibidos!", celebraba en X la cuenta oficial de la selección española.

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Por su parte, el defensa de la selección española Marcos Llorente se mostró feliz por la victoria de este martes ante Francia para clasificarse para la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y en especial por su rival en la posición de lateral derecho, Pedro Porro, autor del 0-2 y del que se alegra "mucho de que le estén yendo las cosas así".

"Tengo una relación fantástica y me alegro mucho de que le estén yendo las cosas así. Se lo merece y hoy ha hecho un partidazo, no sólo por el gol sino por todo el partido completo que ha hecho. Es una maravilla", confesó Llorente a los medios tras el partido.

El madrileño recordó que "¿cómo es el fútbol, eh?" por cómo había sido la victoria en el teórico partido más complicado. "Al final esto es muy complicado, desde fuera se puede ver una cosa. Nosotros, creo que hemos dicho siempre, todos los que hemos salido aquí, que al final Cabo Verde no parecían tan malos como se decía. Y eso es lo importante, lo unidos que hemos estado todos, a pesar de esas dudas que hubieron al principio", detalló.

El que también celebraba la victoria era el seleccionador español, Luis de la Fuente. El seleccionador comentaba que el mensaje que dio a sus futbolistas antes de la semifinal ante Francia era que se medían a "una de las mejores selecciones del mundo", pero que enfrente iban a tener "al mejor equipo del mundo", y ha sostenido que como equipo se siente "imparables".

"El mensaje era que nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero que enfrente tenían al mejor equipo del mundo. En equipo somos imparable, ese es el sentimiento que tenemos ahora mismo", ha afirmado el seleccionador español en la rueda de prensa posterior a la victoria.

De la Fuente recalcó que España ha conseguido el pase a la final con "sacrificio, esfuerzo y un talento futbolístico descomunal". "El futbolista español es el mejor futbolista del mundo. Esa interpretación del fútbol, es un gran logro del fútbol español, de los entrenadores españoles y de los clubes españoles. Pongamos en valor lo que tenemos en España", subrayó.