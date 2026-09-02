El mítico maillot amarillo de Perico Delgado en la Vuelta de 1985 regresa 41 años después: cómo conseguirlo

Correos lanza una edición limitada del maillot de Caja Postal con materiales y soluciones técnicas actuales

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La Vuelta a España de 1985 no solo fue la carrera que convirtió al joven Pedro Delgado en un héroe nacional, sino que con ella el ciclismo empezó a ocupar un lugar nuevo en la conversación popular. Fue la ronda en la que estalló la 'pericomanía' como fenómeno social, el momento en el que el ciclista segoviano dejó de ser únicamente un gran corredor para convertirse en un personaje querido por millones de aficionados que seguirían sus aventuras y desventuras en la segunda mitad de los años 80.

Cuarenta y un años después, Correos recupera aquellas sensaciones con una edición limitada del mítico maillot amarillo que acompañó a Delgado en su primera victoria en la ronda española. La prenda conserva la esencia estética del modelo de 1985, incluido el inconfundible universo visual de la antigua Caja Postal, pero incorpora materiales y soluciones técnicas actuales.

Otra Vuelta de tuerca

La historia de aquella Vuelta sigue siendo recordada por terminar con uno de los giros de guion más memorables de la historia del pedal. De hecho, Perico llegaba a los últimos días de la ronda muy lejos del liderato. Se había vestido de amarillo en los Lagos de Covadonga, pero después perdió mucho tiempo y llegaba a la penúltima etapa, la de la sierra madrileña, con una desventaja de más de 6 minutos sobre el escocés Robert Millar, que tenía el triunfo final prácticamente en el bolsillo.

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Y entonces llegó una de esas jornadas que explican por qué el ciclismo puede ser el más imprevisible de los deportes. El 11 de mayo de 1985, llevaba al pelotón desde Alcalá de Henares hasta las Destilerías DYC, en Palazuelos de Eresma, después de 200 kilómetros y con la Morcuera, Cotos y el Alto de los Leones en el recorrido. José Recio se marchó por delante y Delgado acabó enlazando con él. Los dos entendieron enseguida que tenían una oportunidad extraordinaria e hicieron camino.

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Por detrás, un Millar aislado y ajeno a la distancia que poco a poco iba abriéndose con los dos escapados, estaba perdiendo la carrera sin ser siquiera consciente de ello. Recio terminó ganando la etapa con Perico a rueda. Millar llegó 6 minutos y 50 segundos después y el segoviano pasaba a ser el virtual ganador de la Vuelta con 36 segundos de ventaja sobre el británico. Al día siguiente, en Salamanca, solo tuvo que defender el amarillo para confirmar una victoria que hasta unas horas antes parecía improbable.

Aquella escapada con Recio, en unas carreteras conocidas por Delgado y bajo unas condiciones meteorológicas poco amables, se convirtió en uno de los grandes vuelcos de la historia de la Vuelta. Y también en una de las imágenes fundacionales del mito de Perico.

Amarillo con tecnología del siglo XXI

El nuevo maillot de Correos parte precisamente de aquella memoria. La silueta y el amarillo recuperan el aspecto reconocible de la equipación que Delgado llevó en 1985, con la referencia visual al patrocinio de Caja Postal, pero no pretende ser una réplica confeccionada con los materiales de hace cuatro décadas. Es una actualización pensada para poder utilizarse sobre la bicicleta.

La prenda utiliza tejido Microsystem Superdry, concebido para favorecer la evacuación de la humedad, y cuenta con tres bolsillos traseros elásticos. También incorpora protección solar SPF 50+ y un corte ergonómico. Está disponible en la web de Correos de la S a la XXL y se comercializa como edición especial de La Vuelta 2026. Su precio es de 78 euros.

El maillot busca un equilibrio entre nostalgia y funcionalidad. Para quien vivió aquellos años, el impacto está en recuperar de un vistazo aquel amarillo (antes de que pasara al oro y posteriormente al rojo actual) y aquel logotipo que acompañaron a Perico en su primera gran victoria. Para quien no los vivió, la prenda funciona como una puerta de entrada a una de las épocas más carismáticas del ciclismo español.