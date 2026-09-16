Han podido verse en los últimos partidos ligueros del Levante-Barcelona, el Villarreal-Real Betis Balompié y el Elche-Real Madrid y no han escapado a la polémica

La respuesta del Real Madrid ante el gesto de Mbappé, Vinicius y Konaté con la camiseta de apoyo a Ceuta: es una decisión personal de los jugadores

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En los últimos días, el terremoto político por la crisis migratoria en Ceuta ha llegado también hasta laLiga y los terrenos de juego. El ejemplo más palmario y reciente de ello es lo ocurrido con las camisetas solidarias de apoyo a Ceuta con el eslogan ‘Todos somos caballas’, –en alusión al modo afectuoso con el que también se conoce a los ceutíes–, que han podido verse en los últimos partidos ligueros del Levante-Barcelona, el Villarreal-Real Betis Balompié y el Elche-Real Madrid, las cuales indirectamente han puesto a algunos jugadores en el foco de la polémica.

Concretamente, del encuentro de los ilicitanos frente a los madridistas lo que se ha generado es toda una tromba de reacciones por el gesto de Vinicius Junior, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté, que a diferencia de todos sus compañeros, decidieron lucir la camiseta recogida, sin extenderla completamente, de tal modo que se veía solo una mitad de ella; un acto que no ha pasado desapercibido, con muchos en las redes sociales cuestionándolo y criticándolo.

Además, previamente, en el partido del Real Betis Balompié, la tensión alrededor de la crisis en Ceuta sacudió también a otro futbolista: Abdessamad Ezzalzouli, ‘Abde’, jugador del conjunto andaluz y ex del Barcelona, nacido en Beni Melal, Marruecos, y con nacionalidad española. En su caso, fue desde el lado marroquí desde donde le llovieron insultos y graves amenazas en las redes sociales, acusándolo de “traición a la patria” por ponerse la ya famosa camiseta del ‘Todos somos caballas’.

¿De donde surge la iniciativa de la camiseta de apoyo a Ceuta ‘Todos somos caballas’?

Impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), forma parte de “una iniciativa que nace del compromiso y la solidaridad para reivindicar la cohesión territorial y social de España” con el propósito de trasladar “solidaridad y apoyo a Ceuta y sus ciudadanos”, tal como indican desde el propio organismo.

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Por eso, Levante, Villarreal y Elche, –tres equipos dentro de la Comunidad Valenciana–, acogiéndose a ella y respaldándola han querido darle difusión impulsando que en sus últimos encuentros tanto sus jugadores como sus rivales saliesen al campo con la camiseta y su eslogan.

De hecho, ya en el primero de esos encuentros, el del Levante frente al Barcelona del pasado domingo, la asociación dejaba ver su agradecimiento por adherirse a la iniciativa y hacer “que el mensaje llegue más lejos”, así como “por estar cerca de Ceuta y los ceutíes”.

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Por su parte, también el Villarreal explicó el lunes en un comunicado la razón de saltar al campo con la camiseta, subrayando que “Ceuta no está sola”, mientras ayer el Elche reforzó el mismo mensaje, compartiendo también imágenes en las redes sociales.