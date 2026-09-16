En el vestuario respetan la decisión de los tres jugadores e insisten en que ellos aceptaron la petición del Elche de llevar la camiseta.

Vinicius, Mbappé y Konaté saltan al campo con la camiseta levantada tapando el mensaje de apoyo a Ceuta y se la quitan antes del saludo inicial

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¿Cómo vivió el vestuario del Madrid el gesto de Mbappé, Vinicius y Konaté al no mostrar del todo la camiseta en apoyo a Ceuta en su partido contra el Elche y quitársela ya antes del pasamanos? Lo explica Ricardo Reyes en Informativos Telecinco.

El Club ya dio su versión al señalar que no se obligó a nadie a hacer nada. El club dio libertad a sus jugadores para participar o no en este acto de homenaje a Ceuta aunque en un comunicado oficial la entidad mostraba lo siguiente. "Antes del comienzo de partido entre el Elche y el Real Madrid, los jugadores de ambos equipos saltaron al césped del Manuel Martínez Valero con unas camisetas en las que se podía leer “Todos somos caballas", como muestra de solidaridad con Ceuta". Tres no lo habían hecho de una forma clara.

En el vestuario respetan la decisión de los tres jugadores e insisten en que ellos aceptaron la petición del Elche de llevar la camiseta, aunque añaden algo más: en el vestuario hay distintas opiniones, situaciones personales y sensibilidades diferentes. La gran pregunta es por qué tres jugadores decidieron no mostrar la camiseta. De momentos ni Mbappé, ni Vinicius ni Konaté han dado ninguna explicación. Aunque el club no obligó a nada, puede que pensaran que detrás de esta cuestión humanitaria había algo político".

La ministra de Educación y Deporte, Milagros Tolón, ha señalado que llevar la camiseta es una "decisión personal". "El deporte es el deporte y los valores del deporte nunca se tienen que perder", ha apostillado.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado este miércoles la decisión de los futbolistas del Real Madrid, Vinícius Jr, Kilian Mbappé y Ibrahima Konaté, de no lucir entera una camiseta de apoyo a Ceuta y ha subrayado que tendrán "que explicar por qué no quieren defender a España" cuando juegan en un equipo español.

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En declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, la dirigente 'popular', ha confesado que sintió "bastante vergüenza ajena" al conocer el gesto de los tres futbolistas y ha recordado que "alguno de ellos" incluso tiene la nacionalidad española, en referencia Vinícius, que fue nacionalizado en 2022.

"Creo que es una cuestión humanitaria y ellos tendrán que explicar por qué. A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena, pero igual a ellos no", ha apostillado Muñoz, antes de incidir en que lo que está pasando en Ceuta es "inédito" y en que los ceutíes deberían contar con el apoyo de todos los equipos españoles.

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La camiseta blanca con el lema "Todos somos caballas. Ceuta y sus caballeros de la mar" proviene de una campaña social y de cohesión territorial impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). La iniciativa nació originalmente el 11 de septiembre de 2026 para mostrar solidaridad, proximidad y cohesión social con la población de Ceuta, tras una masiva entrada de población marroquí ocurrida a finales del pasado mes de julio.