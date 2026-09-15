Claudia Barraso 15 SEP 2026 - 22:39h.

Vinicius, Mbappé y Konaté saltan al campo con la camiseta levantada tapando el mensaje de apoyo a Ceuta

El comunicado de Abde, jugador marroquí del Betis, tras la polémica por llevar una camiseta en apoyo a Ceuta: "Seguiré con la cabeza bien alta"

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Los jugadores del Elche CF como los del Real Madrid han mostrado su apoyo a Ceuta ante la difícil situación que viven los vecinos de la ciudad autónoma desde la llegada de miles de inmigrantes hace un mes y medio. Del equipo blanco, fueron Kylian Mbappé, Vinicius e Ibrahima Konaté los que decidieron remangarse las camisetas hasta que finalmente se las quitaron.

Según captaron las cámaras de ‘El Chiringuito’, los tres futbolistas del equipo madrileño salieron al campo con la camiseta, aunque tapando el mensaje de apoyo a Ceuta. Solo fueron estos tres futbolistas los que decidieron taparse el mensaje de ‘Todos somos Caballas’ e incluso fueron los primeros en quitársela cuando posaron unos segundos frente a las cámaras. Al saludar a sus contrincantes ya la tenían quitadas prácticamente.

Las imágenes captadas por la cámara del árbitro

No es un gesto que pase desapercibido debido a lo sucedido en La Cerámica tras las críticas que recibió el futbolista Ex Abde en sus redes sociales por algo parecido. De hecho, las redes sociales ya arden a comentarios de muchos usuarios que no les ha gustado que los futbolistas tapasen el mensaje de apoyo colocando mal y concienzudamente la camiseta.

Antes de que se produjese el saludo inicial entre los jugadores y los árbitros, los tres futbolistas del club merengue ya se habían quitado la camiseta, un gesto que ha llamado mucho la atención y que incluso LaLiga ha decidido recuperar y compartir en redes sociales para poder apreciar las caras durante el tenso momento.

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La polémica con el jugador del Betis

El jugador del Betis y ex del Barcelona, Abdessamad Ezzalzouli, conocido como 'Abde', se pronunció a través de un comunicado tras la polémica surgida después de llevar una camiseta en la que mostraba su apoyo a Ceuta. El futbolista aseguraba que "seguirá viviendo cada día con la cabeza bien alta" y "representando con orgullo y sacrificio sus raíces".

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El jugador del Betis dejó claro en el comunicado que "en ningún momento se ha utilizado la camiseta referente al pueblo de Ceuta con un objetivo político o de desprecio hacia su pueblo, el pueblo marroquí". Aunque por el momento los jugadores no han publicado nada en sus redes sociales explicando el por qué de esta decisión, se espera una respuesta por parte del equipo.