Berthold, su padre, ha sido una de las personas más importantes en la vida de Kimmich.

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El padre de Joshua Kimmich, capitán del Bayern, ha fallecido de forma repentina a los 57 años, según ha adelantado el diario Bild. El capitán del Bayern de Múnich faltó al entrenamiento de su equipo por motivos personales y ahora se ha confirmado la trágica noticia. El jugador no estará en el partido de su equipo contra el Arsenal en Champions.

Berthold, su padre, ha sido una de las personas más importantes en la vida de Kimmich, ya que lo impulsó a viajar para jugar desde niño. Kimmich, de 31 años, tiene cuatro hijos con su esposa Lina, y según informaciones procedentes de Alemania, la familia "está afrontando junta este difícil momento".

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El Bayern y el Arsenal se enfrentan en el Allianz Arena en uno de los grandes duelos de la fase liga de la Champions, con aroma a final entre el semifinalista y el subcampeón de la pasada edición.

Los alemanes, invictos en sus últimos 39 encuentros como locales en esta ronda, buscan reaccionar tras su tropiezo ante el Viking, mientras los de Arteta llegan con dos victorias ante Nápoles y Lille.

El Bayern afronta el choque sin sy entrenador Kompany en el banquillo por enfermedad, con Olise sancionado y Neuer entre dudas; el Arsenal recupera a Zubimendi, pero mantiene las bajas de Saliba, Hincapié y Tzolis.