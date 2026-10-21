Steven Caulker, ex jugador de la Premier League, reveló que se encuentra sin trabajo y su situación generó un fenómeno viral.

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Steven Caulker, de 34 años, acumuló 123 apariciones en la Premier League con seis equipos distintos: Cardiff City, Queens Park Rangers, Swansea City, Tottenham Hotspur, Liverpool y Southampton. También disputó un partido con la selección de Inglaterra en 2014, en un amistoso ante Suecia en el que convirtió un gol, y en 2012 integró el seleccionado de Gran Bretaña que compitió en los Juegos Olímpicos de Londres, donde jugó todos los encuentros hasta la eliminación en cuartos de final ante Corea del Sur. Años después, representó a Sierra Leona, selección de la que llegó a ser capitán.

Tras su retiro como futbolista, trabajó como entrenador en el FC Málaga City en 2023 y en el Stjarnan en 2025, antes de asumir como asistente técnico del Konyaspor, de Turquía, en febrero de este año. El exdefensor dejó su cargo en el club turco el mes pasado y, desde entonces, se quedó sin trabajo. Y ahora es cuando llega la viralidad. Tras meses desempleado, Steven está pidiendo trabajo por redes sociales, concretamente Linkedin, ante el estrés que le supone estar parado.

El domingo publicó un mensaje en LinkedIn en el que describió el proceso de búsqueda laboral como una experiencia desgastante. “Ser desempleado es estresante”, escribió. “He pasado por esto muchas veces antes, estoy acostumbrado a la montaña rusa de emociones, pero eso no lo hace más fácil”, agregó.

48 horas después del primer posteo, el exjugador publicó una actualización en la que detalló el alcance de la repercusión. “El poder de LinkedIn”, tituló el nuevo mensaje, en el que enumeró: más de 30 solicitudes para participar en pódcasts, 12 ofertas para invertir en negocios de terceros, cuatro invitaciones a eventos, tres ofertas de trabajo concretas de distintos sectores y más de 100 mensajes de apoyo.

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En ese segundo mensaje, Caulker confirmó que sus aspiraciones, finalmente no eran menores. Nada menos que dirigir en la Premier League, con dos años de experiencia como entrenador, diecisiete como jugador y una licencia UEFA A. También mencionó su trabajo como comentarista de radio y televisión para Sky Sports, la BBC, Channel 4 y talkSPORT, además de su actividad como orador en talleres de diversa índole.