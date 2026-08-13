Blanca Agost 13 AGO 2026 - 16:15h.

El 12,4% de los jóvenes de todo el mundo está en paro, lo que supone 67 millones de personas

El paro subió en 19.517 en julio y el número total de desempleados se situó en 2.311.499

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La inteligencia artificial (IA) supone una importante amenaza para el mundo laboral y también para el empleo juvenil. Así lo considera la Organización Internacional del Trabajo, que señala que el 6% de todos los trabajos del mundo podrían estar amenazados, una cifra que sube hasta el 14%, que es más del doble en Europa y en Norteamérica.

Los empleos más amenazados son los que requieren de una cualificación intermedia. Con esta amenaza, el 12,4% de los jóvenes de todo el mundo está en paro, lo que supone 67 millones de jóvenes.

También ha aumentado la cifra de jóvenes que ni estudian ni trabajan un 20%, hasta los 257 millones en todo el mundo. Los porcentajes más altos se encuentran en los países árabes y en el norte de África. En estas cifras, además, hay un sesgo de género porque muchas de estas personas son mujeres.