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Economía

La IA amenaza ya al 14% de los trabajos en Europa: los que requieren una cualificación intermedia, los más afectados

La IA amenaza ya al 14% de los trabajos en Europa: los que requieren una cualificación intermedia, los más afectados
La IA, una amenaza para el mundo laboral. Informativos Telecinco
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La inteligencia artificial (IA) supone una importante amenaza para el mundo laboral y también para el empleo juvenil. Así lo considera la Organización Internacional del Trabajo, que señala que el 6% de todos los trabajos del mundo podrían estar amenazados, una cifra que sube hasta el 14%, que es más del doble en Europa y en Norteamérica.

Los empleos más amenazados son los que requieren de una cualificación intermedia. Con esta amenaza, el 12,4% de los jóvenes de todo el mundo está en paro, lo que supone 67 millones de jóvenes.

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También ha aumentado la cifra de jóvenes que ni estudian ni trabajan un 20%, hasta los 257 millones en todo el mundo. Los porcentajes más altos se encuentran en los países árabes y en el norte de África. En estas cifras, además, hay un sesgo de género porque muchas de estas personas son mujeres.

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