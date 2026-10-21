Courtois confía estar en la próxima Eurocopa y en el Mundial 2030 que en buena parte se jugará en España.

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El portero del Real Madrid Thibaut Courtois repasó este miércoles su decisión de dar un paso al lado como internacional con Bélgica, una decisión por la necesidad de "descansar" de la que no sabe si volverá, de momento expulsado del grupo de WhatsApp como anécdota. "El día que sepa que entro en el último año de mi contrato y que dejaré de jugar al fútbol después de esa temporada, daré más detalles sobre mi cuerpo. Entonces la gente en Bélgica podrá entender por qué a veces necesito descansar más. Pero no quiero compartir eso todavía", dijo en una entrevista a DAZN que recoge el diario belga Het Nieuwsblad.

El meta confesó que algunos problemas físicos le obligaron a bajar el ritmo, por lo que tomó la decisión de aparcar su carrera como 'red devil' después del pasado Mundial. "Es cierto que necesitaba más descanso, sobre todo porque sufrí dos lesiones musculares en poco tiempo. El seleccionador lo entendió y se lo comuniqué claramente. Así que no hay ningún problema", afirmó.

Además, un asunto personal, la boda de su padre, también influyó en su ausencia durante la Liga de Naciones. "A finales de septiembre tuve la boda de mi padre. Cuando hablé con Mark Van Bommel, enseguida me quedó claro que no me daría un día libre, lo cual entiendo. Así que le dije sinceramente que necesitaba descansar y que también tenía muchas ganas de ir a la boda de mi padre", dijo.

"Me dijo que acordaríamos que yo no jugaría la Liga de Naciones y que luego regresaría para las eliminatorias de la Eurocopa, y que entonces él decidiría quién juega", afirmó, antes de confesar que no se enteró de cómo fue la última concentración. "Me echaron de ese grupo de WhatsApp de Bélgica. Ese grupo es principalmente para información general sobre los entrenamientos. De vez en cuando se comenta algo, pero no mucho", afirmó entre risas.

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"Pero sí hablé con algunos jugadores. Al final, todos quedaron satisfechos. Creo que el equipo y el entrenador están haciendo un buen trabajo y que el equipo tiene un futuro prometedor", añadió un Courtois que confía estar en la próxima Eurocopa y en el Mundial 2030 que en buena parte se jugará en España.