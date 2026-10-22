El futbolista argentino ha participado en un encuentro ante 6.000 personas en el Palacio de los Deportes de Oviedo

La locura por Leo Messi en Oviedo: niños pierden el día de clase, incluso un examen, solo por verle

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El futbolista argentino Leo Messi recogerá este viernes uno de los premios más emotivos de su carrera, el Princesa de Asturias del Deporte. Hoy ha sido ovacionado en un abarrotado Palacio de los Deportes de Oviedo, con más de 6.000 personas en las gradas.

Allí ha pronunciado un emotivo discurso que no ha dejado indiferentes a los asistentes. “Ver que me siguen teniendo este cariño en España es una felicidad enorme. Es un orgullo estar aquí con ustedes”, comenzó el futbolista su intervención.

En su discurso, Messi quiso tener varios mensajes para los más jóvenes. “Hay que disfrutar mucho más del proceso, porque llegar a una final es complicado y ganar aún más. Lo que quieres es ganar, pero lo importantes es haber disfrutado y hay que quedarse más allá del resultado”, señaló.

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También habló de los “positivo” que tienen las derrotas. “Hay que aprender de ellas”, sentenció el futbolista ante un Palacio de Deportes entregado en el que también se han visto muchos madridistas.

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Messi, presente en la capital del Principado de Asturias desde este jueves, se convirtió el pasado 3 de junio en el tercer futbolista en recibir este galardón después de que lo recibiesen en 2012 Iker Casillas y Xavi Hernández, en reconocimiento entonces a valores como la amistad, el compañerismo y el juego limpio, que a los exclusivamente deportivos. En 2002, también ganó el galardón la selección brasileña tras adjudicarse su quinto Mundial.

En este caso, el futbolista de Rosario, cuya candidatura al galardón fue propuesta por David González Alonso, presidente del Club Vetusta Universidad de Oviedo, y que sucede en el palmarés a la tenista estadounidense Serena Williams, fue elegido entre las 27 candidaturas presentadas por el jurado por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva", sin olvidar su "formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y al cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

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Messi, actualmente en el Inter de Miami de la MLS estadounidense, está considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia gracias a un sobresaliente palmarés tanto colectivo a nivel de clubes, notoriamente con el FC Barcelona, como con la selección argentina, como a nivel individual.