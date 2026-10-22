La locura por Leo Messi en Oviedo: niños pierden el día de clase, incluso un examen, solo por verle

Daniel se ha perdido hoy su clase y un examen por ver a Messi en Oviedo.

El motivo por el que Messi no hablará en los Premios Princesa de Asturias y por el que se marchará antes: "Puso una limitación"

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Daniel se ha perdido hoy su clase y un examen por ver a Messi en Oviedo. Aún no logró su objetivo, un autógrafo, aunque el futbolista sí se acercó a sus seguidores. Leo Messi ya está en Oviedo porque mañana recogerá uno de los premios más emotivos de su carrera, el Princesa de Asturias del Deporte.

El otro día lo vimos muy emocionado en su despedida de la selección argentina. El centro de Oviedo está invadido de banderas y camisetas de Argentina, alguna del Barcelona, e incluso la de un infiltrado que no ha podido hacer sombra al gran protagonista llevando una camiseta de Cristiano Ronaldo. "Messi en Dios", dice uno. "Yo me llamo Leonel por Messi", comenta otro joven. "Es mi inspiración, mi inspiración", recuerda otro.

Y los hay que han visto en él un modelo de superación. "Yo tuve un problema; el mismo que él". Como Sergio, Lionel Andrés Messi fue un niño con una deficiencia en la hormona de crecimiento que puso en duda su futuro como futbolista. "Me faltaría un poco más de físico, más altura porque me siento un poco flojo", dijo antes de convertirse en ídolo mundial.

En una servilleta se firmó su acuerdo con el Barcelona, que cambió su vida y el fútbol mundial. La Pulga se convertía en un gigante que engullía récords y títulos en una carrera donde relumbran hasta ocho balones de oro. También saldó su deuda con la selección argentina con un Mundial -España le negó el segundo- antes de decir adiós. "Orgulloso de ser argentino y de haber cumplido un sueño con todos ustedes". dijo en su adiós. El sueño de muchos amantes del fútbol es despedirse de su ídolo como han podido hacer hoy en Oviedo.

El futbolista, acompañado de su mujer Antonella Roccuzzo, ha llegado en torno a las 13.00 horas al Hotel de la Reconquista de Oviedo, desatando la locura entre las decenas de admiraciones que aguardaban expectantes su aparición. Entre aplausos, vítores y gritos de emoción, el argentino no ha dudado en acercarse a la multitud para firmar autógrafos y hacerse fotografías mientras una banda de gaitas le brindaban la tradicional bienvenida al Principado.

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Impecable con un traje negro de corte entallado y solapas clásicas y una camisa al tono -coordinado con su mujer, que por su parte ha lucido un total look black compuesto por pantalón tipo palazzo, jersey ceñido de manga francesa, salones clásicos y un pequeño bolso de piel de asa corta con hebilla dorada-, el astro del balón ha posado con su mejor sonrisa, muy emocionado por estar de nuevo en España para recibir el Princesa de Asturias de los Deportes en la ceremonia que se celebrará este viernes en el Teatro Campoamor bajo la presidencia de la Familia Real, y en la que la Princesa Leonor se espera que tenga un papel muy especial.

Antes, esta misma tarde, Messi -considerado el jugador de fútbol más exitoso de todos los tiempos con 47 títulos en su palmarés- tendrá un encuentro con el público dentro del ciclo 'Toma la palabra' en el Palacio de los Deportes de Oviedo a partir de las 17.30 horas, en el que hablará sobre su impresionante trayectoria profesional y los valores, al margen de su talento con el balón, que le han hecho merecedor de uno de los galardones más importantes de nuestro país.

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Una visita a Asturias que será fugaz, ya que al terminar la entrega de premios tendrá que coger un vuelo a Nueva York, ya que el sábado 24 de octubre jugará con su equipo, el Inter de Miami, contra los New York Red Bulls, por lo que es probable que se pierda la cena posterior a la gala de los Princesa de Asturias.

Leo Messi: "Oviedo es una ciudad muy especial que me va a dejar un lindo recuerdo"

El jugador argentino Leo Mess ha hablado hoy Oviedo en una entrevista con la agencia EFE donde ha tenido bonitas palabras para una ciudad que le ha recibido como todo un ídolo de masas. "Oviedo va a ser a partir de ahora una ciudad muy especial que me va a dejar un lindo recuerdo"

El futbolista, campeón del mundo con Argentina en 2022 y considerado el futbolista más exitoso de todos los tiempos, se ha mostrado "muy ilusionado" y "muy agradecido" por un galardón que va más allá de lo deportivo y que también reconoce los valores humanos de los deportistas.

En el caso de Leo Messi, el astro argentino fue merecedor del Premio Princesa de los Deportes por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva", pero también por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos", según valoró el jurado.

El resto de galardonados este año, con los que Messi compartirá escenario, son la astronauta Christina Koch (Concordia), la cantante y escritora Patti Smith (Artes), el escritor inglés Julian Barnes (Letras), el profesor británico Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales), los químicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica), el estudio de animación Studio Ghibli (Comunicación y Humanidades) y la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional).