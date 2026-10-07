Celia Molina Buenos Aires, 07 OCT 2026 - 11:58h.

Dos jóvenes argentinas llevaron por sorpresa a su padre a ver, por primera y última vez, un partido del ya retirado Lionel Messi

Lágrimas en la apoteósica despedida a Leo Messi en su último partido con Argentina: "No venir más va a ser un dolor muy grande"

Compartir







El pasado martes 6 de octubre, Lionel Messi confirmó de manera oficial su adiós a la selección argentina tras disputar su último encuentro en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El futbolista cerró más de 20 años de trayectoria internacional liderando el triunfo por 3-0 ante Benín, con un gol y dos asistencias en el que definió como "el día más triste" de su carrera profesional.

Messi, de 39 años, aprovechó el homenaje posterior al encuentro para dirigirse a los más de 85.000 aficionados presentes en el recinto porteño: "Hoy me toca vivir el día más triste de mi carrera, que es cuando le digo adiós a la selección y a todos ustedes. Los voy a extrañar muchísimo, defender los colores de la selección ha sido lo más lindo", declaró sobre el terreno de juego, visiblemente emocionado.

Así fue la despedida de Lionel Messi en Buenos Aires

"No me quiero ir de acá ni quiero dejar la cancha. Le agradezco a Dios ser argentino, estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido mi sueño. El no venir más va a ser un dolor muy grande, pero es el momento; el último Mundial fue demasiado", explicó, con respecto a la derrota contra España en la final del torneo de fútbol.

En la grada, lloraban también miles de aficionados que le han seguido hasta el final y que han disfrutado con euforia de sus triunfos. Y, entre ellos, estaba un padre al que sus dos hijas habían llevado por sorpresa a ver a Messi por primera y última vez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Qué grande, no me lo puedo creer"

Ellas mismas grabaron el momento en el que su padre las llevaba a un falso evento, mientras pasaban con el coche por el estadio en el que la estrella del fútbol iba a jugar su último partido. "No puede ser que él esté ahí dentro y nosotros acá", decía el progenitor, sin saber lo que le esperaba.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Dentro del coche, las chicas le revelaron a su padre su verdadero destino y éste no podía dar crédito a lo que le estaban diciendo. "Qué iluso fuiste al pensar que permitiríamos que Messi se retire de la selección sin que antes lo hayas visto jugar en la cancha", le dijeron, mientras le daban un sobre con las entradas para el partido. "Leo te voy a conocer en el último partido gracias a mis hijas y a mi señora. Qué grande, no me lo puedo creer, me sorprendieron", respondió él, al borde de las lágrimas.

En su discurso final, Messi no puedo evitar acordarse de su padre, fallecido recientemente: "En lo primero que pienso es en mi viejo. Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta en estos más de 20 años. Hasta en los peores momentos nunca dejé de pelear, de luchar ni de dar el máximo", remarcó, antes de poner en valor los títulos conquistados en el tramo final de su carrera: "Agradezco a mis compañeros por haberme hecho cumplir el sueño de chiquito: ser campeón del mundo, de Copa América y de la Finalissima", concluyó el campeón, antes de la jornada festiva organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).