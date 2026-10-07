El argentino se despidió anotando el 3-0 de la Albiceleste a Benín

"Obviamente en lo primero que pienso es en mi viejo", expresó al micrófono, acordándose de su padre, fallecido en agosto

Compartir







Buenos AiresEmocionado y sin poder contener las lágrimas en varios momentos, Leo Messi se ha despedido de la selección argentina, cuya afición le rindió ayer una apoteósica despedida en el partido de la Albiceleste contra Benín. Con un triunfo por 3-0 en el que el '10' selló el último tanto, con un penalti en el minuto 71, el astro argentino abandonó el campo junto a su familia, asegurando que no volver a jugar para su país va a ser también muy duro para él.

Leo deja la selección después de 21 años, y tras haber hecho historia conquistando el Mundial de Qatar 2022, con Argentina totalmente entregada a él, consagrándolo, como a Diego Armando Maradona, como uno de sus más grandes ídolos.

El último partido de Leo Messi con la Albiceleste

El futbolista llegó al estadio ya entre lágrimas, conmovido desde el primer momento por la oleada de cariño que le esperaba ya cuando estaba aproximándose en el autobús para disputar su último partido con la Albiceleste. En el mítico Estadio del Monumental de River Plate, el rosarino de 39 años fue aclamado por miles de aficionados que no dejaron de gritar su nombre.

Viéndolo por última vez con los colores de la selección, este último partido lo vivió con sus hijos en el campo y una camiseta gigante con el '10' al arranque del encuentro, que se detuvo justo en ese minuto, --en el 10--, para dedicarle un sonoro aplauso. El homenaje solo acababa de empezar y vivía otro punto álgido cuando en el 71', ya con un 2-0 en el marcador tras los goles de Nicolás Otamendi (48') y Nico Paz (61'), anotaba el 3-0 desde el punto de penalti.

PUEDE INTERESARTE La polémica fotografía de Huijsen y Thiago Pitarch en redes: conduciendo mientras usa el teléfono móvil

Con el estadio rendido a él tras dar también dos asistencias en 13 minutos, el capitán fue rodeado y aupado por sus compañeros antes de coger el micrófono para dirigirse a todos: "Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante más de 20 años", expresó, dedicando sus primeros pensamientos a su padre, fallecido el pasado mes de agosto, el día 8.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Obviamente en lo primero que pienso es en mi viejo", señaló, para después apuntar su pesar por la despedida: "El no venir más (con la selección) va a ser un dolor muy grande".

Con el rosarino al micrófono, ni el Monumental, ni tampoco él, querían poner el cierre: "La verdad que estoy hablando más que nunca... La verdad que no me quiero ir de acá", señalaba.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Entre lágrimas, suyas, de los aficionados y de sus compañeros de selección, no obstante, el homenaje finalizaba con el adiós a una trayectoria y un jugador inolvidable en la Albiceleste.