Un miembro del cuerpo técnico del Cádiz sufre un paro cardíaco durante un entrenamiento con el filial

Gonzalo Barquilla 22 OCT 2026 - 13:15h.

Un miembro del staff del Cádiz ha sufrido un paro cardíaco y ha superado la emergencia gracias a la rápida actuación de los médicos

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Un miembro del cuerpo técnico del Cádiz CF ha sufrido un paro cardíaco este jueves durante un partidillo con el equipo filial. La rápida intervención de los servicios médicos del club ha permitido que la persona afectada supere la emergencia, según ha informado la entidad en sus redes sociales.

El incidente ha obligado a suspender el entrenamiento de forma inmediata. El Cádiz ha trasladado todo su apoyo al trabajador y le ha deseado una pronta recuperación, aunque no ha facilitado más detalles sobre su identidad ni sobre su estado, en respeto a su privacidad y la de su familia.

El Cádiz comunica lo ocurrido en sus redes sociales

El club gaditano ha informado de lo sucedido a través de su cuenta oficial en X. "El entrenamiento de este jueves ha quedado suspendido. Mientras se realizaba un partidillo con el filial, un miembro del staff ha sufrido un paro cardíaco, que ha superado gracias a la rápida intervención de los médicos del club. La entidad quiere mandarle todos sus ánimos y le desea una pronta recuperación", ha señalado la entidad.

El Cádiz prepara el partido ante el Ceuta

El incidente se ha producido durante una de las sesiones de trabajo de esta semana, en la que el conjunto amarillo prepara su próximo compromiso liguero. El Cádiz recibirá a la AD Ceuta este domingo 25 de octubre, a las 16:15 horas, en un encuentro correspondiente a la jornada 11 de LaLiga Hypermotion. El equipo gaditano afronta esta cita después de perder por 2-0 ante el Granada el pasado domingo. Tras el encuentro ante el Ceuta, el calendario le llevará a disputar la primera ronda de la Copa del Rey frente al Xerez, el miércoles 28 de octubre a las 21:00 horas.

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Los clubes del fútbol español trasladan su apoyo al trabajador

La noticia ha provocado numerosas muestras de apoyo desde otros equipos del fútbol español. El CD Leganés, el Córdoba CF, el Lorca Deportiva, el CD Lugo, el CD Numancia, el Real Valladolid o el Real Zaragoza han enviado mensajes de ánimo al trabajador del Cádiz y le han deseado una pronta recuperación.