Testamento vital: ¿qué precio tiene y quién lo firma?

Nadie quiere pensar en el final del camino, pero en ocasiones es una buena idea dejar las cosas bien dispuestas para que, quienes se quedan, no tengan problemas a la hora de tomar decisiones o tengan dudas sobre lo que podría querer hacer el fallecido. Un testamento es importante para evitar problemas, porque deja claras las últimas voluntades sobre los bienes que tendrán que ser cumplidas, pero un testamento vital también es importante.

Un testamento vital, también llamado Documento de Instrucciones Previas o Testamento de Voluntades Anticipadas , es un documento en el que la persona establece sus deseos ante situaciones complicadas , en caso de que no pueda expresarse por sí mismo.

Son instrucciones que una persona da en vida , en plenas facultades, sobre cuestiones que pueden encontrarse en el futuro cuando ya no se encuentre en la misma situación, como tratamientos médicos, tal y como apuntábamos, o su deseo de donar órganos, ser enterrado o incinerado… Un documento que guía sobre futuras decisiones asistenciales y que hay que respetar, pero que también hay que dejar firmadas de forma legal .

No en todas las Comunidades Autónomas existe la misma regulación para crear un testamento vital válido que se ajuste a la normativa, pero, en general, hay tres formas de hacerlo: ante notario, ante tres testigos que serán los encargados de firmar el escrito, siempre que no sean padres, hijos, tíos, sobrinos o tengan una relación económica con la persona que hace el testamento, y, la tercera, ante el personal del Registro autonómico .

El modelo básico tendría unos tres o cuatro folios, pero aumentar la cantidad de folios también aumentaría el coste del documento, por lo que no es sencillo cuantificar el precio final, pues cada caso debe ser analizado de manera personal. No obstante, si no hay grandes cambios o se necesita más que lo básico, el precio final suele oscilar entre los 50 y los 80 euros.