¿Qué cantidad de dinero no se considera donación?

Las donaciones siguen creciendo cada año en España, pero no las podemos confundir con una herencia. La herencia se transmite al fallecer una persona; sin embargo, la donación se hace en vida . Cuando se donan bienes que no son inmuebles, como dinero, fondos de inversión, acciones, etc., quien recibe esa donación tiene que declarar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones , aplicando la normativa de la comunidad autónoma donde haya residido mayor número de días de los cinco años anteriores a la donación.

Según OCU, Hacienda solo exige a las entidades bancarias informar de los movimientos bancarios superiores a 3.000 euros, pero esto no implica que por donar cantidades inferiores no haya que liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones. Hay un mito muy extendido que dice que hasta 3.000€ no hay que pagar por las donaciones, pero no es más que eso, un mito.