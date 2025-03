Novedades que se aplicarán este año y que pueden influir directamente en la declaración de la renta de cada contribuyente hay varias. Una de las principales es que quienes sean beneficiarios de prestaciones por desempleo están exentos de declarar . En principio se dijo que todas las personas que hubieran percibido el paro durante 2024 estarían obligados a hacerlo, pero ha habido un cambio de criterio y los parados este año todavía no tendrán que presentar la declaración.

No habrá consecuencias a efectos de sanciones ni de pérdida de prestaciones. Es decir, si estás percibiendo el subsidio de desempleo y no presentas la declaración de la Renta no pasa nada, este año. En 2026 ya sí que tendrás obligación de hacerlo.