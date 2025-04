Javier Ruiz, sobre el efecto de los aranceles de Trump: "Todo más caro, todos más pobres"

Lo primero que hay que aclarar es que estos aranceles están construidos sobre una mentira flagrante. Las cifras que ha dado el presidente estadounidense no son ciertas. No es verdad que la UE le imponga a EEUU un arancel del 39%, pero sí es cierto que le vendemos muchos coches, y Trump los quiere para él. No es verdad que Suiza le imponga un arancel del 62%, pero sí es la sede de la industria farmacéutica, y él quiere la mitad de esa industria. Y tampoco es verdad que Corea del Sur o Taiwán le impongan aranceles del 70%, pero el mandatario quiere sus semiconductores.