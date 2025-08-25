Las jubilaciones corren peligro si no hay relevo generacional: crecen los nuevos cotizantes, pero los jubilados siguen siendo más

La entrada de 1,8 millones de jóvenes al mercado laboral solo cubrirá un tercio de las jubilaciones en la próxima década

Sin relevo generacional se acaban las pensiones, porque aunque el empleo entre los menores de 30 años está creciendo a buen ritmo, con más de 177.000 nuevos cotizantes en los primeros seis meses de este año, el número de jubilados creció todavía más, con un total de 183.000.

Para entenderlo mejor, esto equivale a 986 nuevos trabajadores, cada día, frente a 1.020 nuevos jubilados. La aportación de esos nuevos cotizantes no es suficiente para cubrir las nuevas pensiones y aunque esta es una brecha endémica en nuestro mercado laboral, ahora se agrava con las jubilaciones de la generación del 'baby boom', la generación más numerosa en nuestro país.

En la próxima década se jubilarán 5,3 millones de personas en España pero solo 1,8 millones de jóvenes entrarán al mercado laboral, lo que supone que solo cubrirán un tercio de esas salidas, según un informe de la Fundación Adecco. Según un estudio publicado este jueves, el reto demográfico "se acelera" en España y el fenómeno migratorio será clave para paliar la falta de relevo generacional.

Los datos de los próximos 10 años

En los próximos 10 años -detalla el informe realizado con datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA)- se incorporarán al mercado laboral aproximadamente 1,82 millones de personas que ahora tienen entre 6 y 15 años, una cifra que está lejos de los 5,31 millones personas de 55 años o más que abandonarán la actividad laboral.

El fenómeno migratorio, añade, será clave para paliar la falta de relevo generacional, ya que se espera que entre 2026 y 2035 lleguen a España 4,6 millones de extranjeros, de los que aproximadamente un 80 % estará en edad laboral y el 70 % buscará activamente empleo (2,5 millones de personas).