Una ciudad española es el mejor lugar del mundo para jubilarse e invertir, según inversores de EEUU
El clima mediterráneo, con inviernos suaves y veranos cálidos, es uno de los principales atractivos para quienes buscan un retiro cómodo y saludable
La mejor ciudad del mundo para jubilarse según Forbes está en España: ni Madrid ni Málaga
La plataforma Live and Invest Overseas, reconocida por sus análisis y recomendaciones sobre destinos ideales para retirarse y realizar inversiones inmobiliarias internacionales, ha destacado recientemente una ciudad española como la mejor ciudad del mundo para jubilarse e invertir en bienes raíces. Esta elección se basa en una combinación de factores que incluyen calidad de vida, clima, costos accesibles, infraestructura y oportunidades de inversión con alto potencial de rentabilidad.
Para los expertos de este portal, la elección española como destino favorito para jubilarse e invertir en propiedades responde a un análisis profundo de factores que impactan tanto la calidad de vida como la rentabilidad inmobiliaria.
Una ciudad que ofrece equilibrio perfecto entre vida urbana y naturaleza
La elección de Live and Invest Overseas ha sido Valencia. Para estos expertos inversores internacionales, Valencia, ofrece un equilibrio perfecto entre vida urbana y naturaleza. Su clima mediterráneo, con inviernos suaves y veranos cálidos, es uno de los principales atractivos para quienes buscan un retiro cómodo y saludable. Además, destacan, la ciudad cuenta con una excelente red de servicios médicos, transporte público eficiente y una rica oferta cultural y gastronómica que mejora la calidad de vida de sus residentes.
Desde el punto de vista inmobiliario, Valencia presenta precios más accesibles en comparación con otras grandes ciudades europeas como Madrid o Barcelona, lo que permite a los inversores adquirir propiedades con una buena relación calidad-precio. La demanda de alquileres, tanto a corto como a largo plazo, está en crecimiento debido al aumento del turismo y la llegada de residentes internacionales, lo que garantiza un flujo constante de ingresos para los propietarios.
Otro factor clave para estos expertos es la estabilidad política y económica de España, que ofrece un marco seguro para la inversión extranjera. Además, las políticas locales fomentan la rehabilitación de edificios antiguos y la construcción de nuevas viviendas, ampliando las oportunidades para los inversores.
Las otras ciudades ideales para retirarse e invertir
Aunque Valencia se posiciona como la favorita, Live and Invest Overseas también evaluó otras ciudades que destacan por sus características para jubilados e inversores inmobiliarios. Estos son los otros destinos:
´Ciudad de Panamá (Panamá)
Reconocida por su mercado de apartamentos en auge y oportunidades en agricultura, Ciudad de Panamá, es un destino atractivo para quienes buscan rentabilidad y un estilo de vida tropical. Su economía estable y políticas favorables a los inversores extranjeros la colocan entre las favoritas.
Santo Domingo (República Dominicana)
Santo Domingo ofrece un crecimiento sólido impulsado por el turismo y una demanda creciente de alquileres, especialmente en apartamentos. Su clima caribeño y precios accesibles la convierten en una opción popular para jubilados.
Algarve y Oporto (Portugal)
Portugal destaca por su seguridad, clima agradable y precios inmobiliarios asequibles, especialmente fuera de Lisboa. Su calidad de vida y políticas favorables para residentes extranjeros la hacen muy atractiva.
Puerto Vallarta y Playa del Carmen (México)
Con fuertes rendimientos en alquileres y una gran comunidad de expatriados, estas ciudades mexicanas son ideales para quienes buscan un estilo de vida relajado con acceso a playas y servicios modernos.
Bahía de Kotor (Montenegro)
Un destino emergente con precios bajos, una costa impresionante y un turismo en crecimiento, Montenegro es ideal para inversiones en alquileres a corto plazo y para quienes buscan un entorno natural privilegiado.
Bangkok (Tailandia)
Aunque con restricciones a las compras inmobiliarias a extranjeros, Bangkok se recupera como un centro turístico y de negocios, ofreciendo oportunidades en condominios para inversores extranjeros.
Belice
Con playas caribeñas y selvas tropicales, Belice ofrece un mercado inmobiliario activo y bajos impuestos, aunque con menor infraestructura que otras opciones.
Estambul (Turquía)
Turquía combina precios accesibles con un turismo fuerte y crecimiento económico, especialmente en Estambul, aunque con cierta volatilidad política que puede afectar la percepción de riesgo.