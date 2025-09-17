El clima mediterráneo, con inviernos suaves y veranos cálidos, es uno de los principales atractivos para quienes buscan un retiro cómodo y saludable

La mejor ciudad del mundo para jubilarse según Forbes está en España: ni Madrid ni Málaga

La plataforma Live and Invest Overseas, reconocida por sus análisis y recomendaciones sobre destinos ideales para retirarse y realizar inversiones inmobiliarias internacionales, ha destacado recientemente una ciudad española como la mejor ciudad del mundo para jubilarse e invertir en bienes raíces. Esta elección se basa en una combinación de factores que incluyen calidad de vida, clima, costos accesibles, infraestructura y oportunidades de inversión con alto potencial de rentabilidad.

Para los expertos de este portal, la elección española como destino favorito para jubilarse e invertir en propiedades responde a un análisis profundo de factores que impactan tanto la calidad de vida como la rentabilidad inmobiliaria.

Una ciudad que ofrece equilibrio perfecto entre vida urbana y naturaleza

La elección de Live and Invest Overseas ha sido Valencia. Para estos expertos inversores internacionales, Valencia, ofrece un equilibrio perfecto entre vida urbana y naturaleza. Su clima mediterráneo, con inviernos suaves y veranos cálidos, es uno de los principales atractivos para quienes buscan un retiro cómodo y saludable. Además, destacan, la ciudad cuenta con una excelente red de servicios médicos, transporte público eficiente y una rica oferta cultural y gastronómica que mejora la calidad de vida de sus residentes.

Desde el punto de vista inmobiliario, Valencia presenta precios más accesibles en comparación con otras grandes ciudades europeas como Madrid o Barcelona, lo que permite a los inversores adquirir propiedades con una buena relación calidad-precio. La demanda de alquileres, tanto a corto como a largo plazo, está en crecimiento debido al aumento del turismo y la llegada de residentes internacionales, lo que garantiza un flujo constante de ingresos para los propietarios.

Otro factor clave para estos expertos es la estabilidad política y económica de España, que ofrece un marco seguro para la inversión extranjera. Además, las políticas locales fomentan la rehabilitación de edificios antiguos y la construcción de nuevas viviendas, ampliando las oportunidades para los inversores.

Las otras ciudades ideales para retirarse e invertir

Aunque Valencia se posiciona como la favorita, Live and Invest Overseas también evaluó otras ciudades que destacan por sus características para jubilados e inversores inmobiliarios. Estos son los otros destinos:

´Ciudad de Panamá (Panamá)

Reconocida por su mercado de apartamentos en auge y oportunidades en agricultura, Ciudad de Panamá, es un destino atractivo para quienes buscan rentabilidad y un estilo de vida tropical. Su economía estable y políticas favorables a los inversores extranjeros la colocan entre las favoritas.

Santo Domingo (República Dominicana)

Santo Domingo ofrece un crecimiento sólido impulsado por el turismo y una demanda creciente de alquileres, especialmente en apartamentos. Su clima caribeño y precios accesibles la convierten en una opción popular para jubilados.

Algarve y Oporto (Portugal)

Portugal destaca por su seguridad, clima agradable y precios inmobiliarios asequibles, especialmente fuera de Lisboa. Su calidad de vida y políticas favorables para residentes extranjeros la hacen muy atractiva.

Puerto Vallarta y Playa del Carmen (México)

Con fuertes rendimientos en alquileres y una gran comunidad de expatriados, estas ciudades mexicanas son ideales para quienes buscan un estilo de vida relajado con acceso a playas y servicios modernos.

Bahía de Kotor (Montenegro)

Un destino emergente con precios bajos, una costa impresionante y un turismo en crecimiento, Montenegro es ideal para inversiones en alquileres a corto plazo y para quienes buscan un entorno natural privilegiado.

Bangkok (Tailandia)

Aunque con restricciones a las compras inmobiliarias a extranjeros, Bangkok se recupera como un centro turístico y de negocios, ofreciendo oportunidades en condominios para inversores extranjeros.

Belice

Con playas caribeñas y selvas tropicales, Belice ofrece un mercado inmobiliario activo y bajos impuestos, aunque con menor infraestructura que otras opciones.

Estambul (Turquía)

Turquía combina precios accesibles con un turismo fuerte y crecimiento económico, especialmente en Estambul, aunque con cierta volatilidad política que puede afectar la percepción de riesgo.