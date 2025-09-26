Los herederos de un pensionista fallecido reciben más de 5.000 euros por retrasos en los pagos

¿Quién tiene derecho a la pensión de una persona fallecida?

Los herederos de un pensionista fallecido cobrarán más de 5.000 euros derivados de atrasos de la pensión permanente que tendría que haber recibido. Así lo ha dictaminado el Juzgado de lo Social de la Palma, que, a diferencia de otros casos, podrán iniciar la reclamación directamente.

En la mayoría de los casos, los familiares solo continúan con el tr�ámite que el pensionista había iniciado en vida, pero ellos podrán reclamar el dinero, aunque el fallecido no lo hubiera solicitado. Por tanto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General, están obligados a pagar las cantidades que le hubiesen correspondido desde julio de 2016 hasta marzo de 2021, ya que la familia tenía dos hijos durante ese periodo, informa 'El Diario de Mallorca'.

Cuando alguien que percibe una pensión fallece, cabe plantearse si es posible heredar ese derecho a recibir un dinero periódicamente. Sin embargo, es importante saber que la pensión no se hereda como tal, sino que puede generar derecho a pensión para determinados familiares en función de su relación con el fallecido.

Así funcionan las herencias en caso de recibir pensión

Es decir, no existe una "herencia" directa de la pensión, sino una sustitución por derechos derivados si se cumplen condiciones específicas. Los herederos legales del fallecido no tienen derecho a recibir su pensión salvo que se encuentren entre los colectivos anteriores y cumplan los requisitos legales establecidos.

Estas pensiones buscan mitigar en la medida de lo posible el impacto económico que supone la pérdida de la persona que aportaba el sustento principal del hogar. Por eso conviene conocer cuáles son las principales pensiones disponibles en estos casos y los requisitos para acceder a ellas.