El Congreso insta al Gobierno a acabar con las penalizaciones a trabajadores con más de 40 años cotizados, aunque se prejubilen

Los 900.000 afectados no piden que tenga efectos retroactivos, sino que se eliminen los coeficientes y se recalculen sus pensiones

Ha sido una larga lucha que afecta a más de 900.000 personas. Hasta ahora, si te jubilabas anticipadamente eras penalizado con la pérdida de hasta el 30% de tu pensión para toda la vida, incluso si llevabas cotizados más de 40 años. Se da la paradoja de que gran parte de los jubilados llegan al retiro con menos años de cotización y el 100% de la pensión. Muchos de estos trabajadores con más de 40 años de cotizaciones a sus espaldas fueron jubilados anticipadamente de forma involuntaria, y se vieron abocados a una merma importante de su futura pensión.

Ahora están de enhorabuena, el Pleno del Congreso ha aprobado una moción en la que se reclama al Gobierno que adopte reformas legislativas para garantizar que las personas con más de 40 años cotizados puedan jubilarse sin coeficientes reductores. La iniciativa salió adelante con 180 votos a favor y 170 abstenciones, las del PP y VOX, mostrando una división clara pero suficiente para que prospere la petición.

“Estamos muy contentos, es un paso importante para corregir una injusticia contra la que llevamos luchando 12 años” explica en declaraciones a Uppers Santiago Menchero, portavoz y vicepresidente de Asjubi40, la asociación que defiende los intereses de más de 900.000 jubilados anticipados con más de 40 años de cotizaciones, que tienen sus pensiones penalizadas hasta en un 30%.

Aunque se trata de una moción no legislativa, sin carácter vinculante, la aprobación envía un mensaje político contundente en un momento clave: el sistema de pensiones se encuentra en fase de revisión continua y, tanto en asociaciones como en sindicatos, crece la presión para corregir lo que consideran una injusticia histórica para los trabajadores de largas carreras laborales.

Por qué este debate vuelve ahora

En España, los trabajadores que se jubilan de forma anticipada —incluso aquellos con más de 40 o 45 años cotizados— sufren coeficientes reductores que pueden mermar la pensión hasta un 30 %, dependiendo de la modalidad y de cuántos meses adelanten su retiro. La reforma de pensiones de 2021 suavizó algunos de estos recortes, especialmente para los que han cotizado al menos 44 años y medio, pero no eliminó las penalizaciones.

Esto ha generado un malestar creciente entre quienes empezaron a trabajar muy jóvenes y, pese a acumular más de cuatro décadas de cotizaciones, han visto cómo sus pensiones han sido penalizadas por haberse tenido que jubilar anticipadamente, en muchos casos en contra de su voluntad. La moción presentada por Podemos y aprobada en el Congreso responde a este sentimiento extendido de agravio comparativo.

Lo que pide exactamente el Congreso

La moción presentada por Podemos señala que “la aplicación de coeficientes reductores a las personas jubiladas con largas carreras de cotización supone una injusticia con efectos muy negativos, dándose la circunstancia que personas que han aportado durante años reciben menos pensión que personas con cotizaciones menores, siendo de especial afectación a personas paradas de más de 52 años de edad, sector con grandes tasas de desempleo de larga duración.

En el contexto español, donde se aprecian tasas de desempleo juvenil muy altas, en términos relativos con respecto a los países de nuestro entorno y absolutos, aún en el caso de momentos de expansión del empleo como el presente, incentivar la prolongación de la vida laboral con carreras de cotización muy largas es un sinsentido desde el punto de vista económico y social. Por ello reclaman al Ejecutivo “impulsar las reformas legislativas necesarias para que no se apliquen coeficientes reductores a las personas que hayan cotizado durante cuarenta años en su jubilación actual o cuando accedan a la misma.”

Dicho de manera simple: el Congreso quiere que jubilarse anticipadamente sin penalización sea un derecho para quienes hayan llegado a los 40 años cotizados. Esto equivaldría a reconocer una plenitud contributiva que, según los defensores de la medida, ya justificaría el acceso a la pensión en condiciones plenas, independientemente de la edad exacta de retiro.

“No pedimos que la ley tenga efectos retroactivos”, explica Menchero, “sino que, una vez aprobada la norma, se nos recalcule la pensión sin coeficientes reductores”.

Si esta petición se transforma en ley, permitiría que un trabajador con más de 40 años cotizados pudiera jubilarse hasta dos años antes voluntariamente o hasta cuatro años antes involuntariamente, con el 100% de su pensión.

Por ejemplo, un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados. En el sistema actual, si decide jubilarse a los 63 —dos años antes del mínimo permitido en jubilación voluntaria— puede perder entre un 13% y un 21% de su pensión. Con la reforma que defiende el Congreso, esta penalización desaparecería. Si la jubilación es involuntaria y se produce 4 años antes de la edad legal de jubilación, la penalización llega al 30% de la pensión.

Un cambio con efecto inmediato… y efectos a futuro

La moción aprobada incluye matices importantes. Se aplicaría tanto a quienes ya están jubilados con penalización como a quienes se jubilen en el futuro. Esto supone una modificación que permitiría revisar las pensiones ya reconocidas. Elimina los coeficientes de manera total, no gradual. No habla de suavizar recortes, sino de suprimirlos para carreras de 40 años o más. La petición abarca tanto la jubilación anticipada voluntaria como la involuntaria.

La interpretación política de este mensaje es clara: existe voluntad parlamentaria para avanzar hacia un modelo más protector con las carreras largas. La moción fue aprobada, la votación mostró un equilibrio ajustado, 180 votos a favor y 170 abstenciones, las del PP y VOX.

Hasta ahora, el Gobierno ha evitado comprometerse explícitamente con esta reforma por varios motivos. Eliminar estos coeficientes supone un aumento estructural del gasto en pensiones ya de por sí disparado. Por otra parte, la Comisión Europea pide

Qué efectos tendría en el sistema de pensiones

Los expertos coinciden en que el impacto dependerá del diseño final:

Si se exige un mínimo de 40 años cotizados exactos , el número de beneficiarios será significativo.

, el número de beneficiarios será significativo. Si se eleva el umbral a 41, 42 o 44 años , como ocurre ya en otros países, el coste sería menor.

, como ocurre ya en otros países, el coste sería menor. Si se acompaña de requisitos de edad mínima (por ejemplo, 63 años), la medida sería más sostenible y compatible con las recomendaciones europeas.

En todo caso, la clave está en un equilibrio: proteger a quienes empezaron a trabajar muy jóvenes y han sostenido el sistema durante décadas, sin comprometer la sostenibilidad presupuestaria.

¿Qué ocurre ahora? Los próximos pasos

La moción insta al Gobierno, pero no le obliga, y menos en la situación actual de bloqueo a cualquier ley impuesta por Junts. En cualquier caso, el tema queda instalado en la agenda del debate sobre pensiones.

La aprobación de esta moción no cambia hoy la ley, pero sí cambia el clima político. El mensaje es claro: quien ha cotizado 40 años o más no debería ver reducida su pensión por jubilarse antes de la edad ordinaria. Queda por ver si el Gobierno recogerá el guante y transformará esta petición en una norma o queda todo en agua de borrajas.