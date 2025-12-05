¿Cuántos años tienen las 10 personas más ricas del mundo?

La media aritmética de las edades del Top 10 da como resultado 66 años

Las personas con más dinero de España: el 80 por ciento son hombres y tienen una media de 65 años

Los diez mayores patrimonios del planeta no solo concentran ingentes cantidades de dinero, sino que también suman un buen puñado de años a sus espaldas casi cada uno de ellos. Según la tabla de 2025 de The World’s Billionaires, elaborada a partir de la lista de Forbes, el top10 mundial está formado por Elon Musk (54 años), Larry Page (52), Larry Ellison (81), Jeff Bezos (61), Sergey Brin (52), Mark Zuckerberg (41), Bernard Arnault (76), Jensen Huang (62), Michael Dell (60) y Warren Buffett (95).

Si calculamos la media aritmética de esas edades, el resultado es de 66 años, prácticamente calcado a la edad media del conjunto de multimillonarios del planeta: 66 años, según un análisis reciente que resume los datos de la lista de Forbes. Es decir: en la cúspide de la riqueza global mandan, sobre todo, los mayores de 60.

Un club en el que manda la experiencia (y el tiempo)

La foto fija del top-10 de 2025 es elocuente. Solo hay un “treintañero tardío”, el célebre Mark Zuckerberg, con 41 años, frente a una mayoría abrumadora de perfiles entre los 50 y los 90 años. Musk, hoy en el número uno con más de 340.000 millones de dólares de patrimonio estimado, ha cruzado ya la barrera de los 50. Arnault y Buffett se mueven directamente en la franja de los grandes patriarcas económicos: 76 y 95 años, respectivamente.

La mujer más rica del planeta es Alice Walton, de 76 años e hija del fundador de Walmart, Sam Walton. Al 1 de diciembre de 2025, su patrimonio neto se estima en 119 mil millones de dólares y es la 15.ª persona más rica del mundo. Su fortuna reside en su participación en la cadena de tiendas Walmart, que heredó de su difunto padre.

La demografía de la lista refuerza esta idea. Un desglose reciente de Forbes recogido por NDTV subraya que, en la clasificación de 2025, las personas de 50 a 79 años representan alrededor de tres cuartas partes de todos los multimillonarios del mundo, mientras que solo el 12 % tiene menos de 50. Es decir, los Zuckerberg son la excepción; los Musk, Arnault, Buffett o Page, la norma.

¿Dónde están los jóvenes ultrarricos?

La propia lista de Forbes de 2025 identifica únicamente 21 personas menores de 30 años entre más de 3.000 multimillonarios, y casi todas han heredado su patrimonio de una fortuna familiar. Mientras tanto, el grueso del patrimonio se concentra en un segmento muy concreto, dando valor a todos aquellos que han tenido décadas para acumular empresas, inversiones y plusvalías en los mercados de todo tipo diseminados a lo largo y ancho del mundo.

Este patrón también se ve en las cifras agregadas: la edición de 2025 de la lista de Forbes habla de 3.028 multimillonarios con una riqueza total de 16,1 billones de dólares y sitúa, en ese contexto, a Musk, Zuckerberg, Bezos, Ellison y Arnault como el quinteto de cabeza. Son las caras visibles de un sistema en el que el poder económico se consolida con los años y en el que el relevo generacional es, de momento, mucho más lento de lo que sugiere el imaginario tecnológico predominante.

Qué nos dice esta media de edad sobre poder y futuro

Mirar la edad de los diez más ricos no es cuestión de un simple cotilleo biográfico, sino que se trata de una suerte de termómetro de quién toma decisiones estratégicas en las grandes empresas, fondos y conglomerados industriales. Que la media del top 10 se sitúe en los 66 años implica que buena parte de las grandes apuestas sobre energía, vivienda, consumo o tecnología sigue en manos de personas formadas en un mundo analógico y que han ido adaptándose, y capitalizando, la revolución digital.

Al mismo tiempo, los datos de Forbes y de los análisis derivados apuntan a otra tendencia de fondo: la del “gran traspaso de riqueza” entre generaciones, con los baby boomers transmitiendo fortunas a herederos que empiezan a aparecer en la cola de la lista, pero todavía no en su cumbre. La foto de hoy, por tanto, es la de un capitalismo gris cana: la mayor concentración de riqueza de la historia… en manos, mayoritariamente, de mayores de 50 años.