Si estoy soltero y no tengo hijos, ¿heredan todo mis sobrinos?

Testamento online vs notario: ¿qué es mejor para dejar todo resuelto sin trámites engorrosos?

Morir sin testamento es como dejar que un desconocido decida el destino de todos tus bienes: el dinero la casa, tus cosas... Para una persona soltera y sin hijos, surge una pregunta bastante común: "¿heredan automáticamente mis sobrinos?". La respuesta en un 'sí, pero depende'. Para llegar al fondo de la cuestión hay que sumergirse en los entresijos del Código Civil español, que es la ley que decide el orden de sucesión legal.

Los hijos son los primeros que heredan siempre, pero si no los tienes la ley mira a los siguientes en la lista, que son los padres. Si siguen vivos, son ellos quienes reciben la herencia, por encima de hermanos o sobrinos. Si estuvieras casado, tu cónyuge también podría heredar, pero como partimos de que estás soltero esta parte se salta. Si falleces sin hijos, sin padres vivos y sin pareja, entonces la herencia pasa a los hermanos. Si alguno ha muerto es cuando sus hijos (tus sobrinos) heredan por derecho de representación la parte que le hubiera correspondido. Si no queda ningún hermano vivo, entonces todos los sobrinos se reparten la herencia. Si algún hermano vive, este concurriría en la herencia con los sobrinos.

Si no hay hijos, ni padres, ni pareja, ni hermanos ni sobrinos, la ley sigue buscando familiares más lejanos: tíos, primos... y si finalmente no hay nadie, hereda el Estado.

Sucesión testada

El escenario cambia cuando sí que hay testamento. En ese caso puedes decidir libremente si quieres dejarles algo a tus sobrinos o no. La clave está en que estos no son herederos forzosos según el Código Civil español. Si hay sucesión testada (con testamento), solo debes respetar únicamente la parte obligatoria de la herencia -la legítima- de los herederos forzosos. ¿Y quienes son? En este orden: los hijos y descendientes; en ausencia de los anteriores, los padres y ascendentes; y el cónyuge viudo (que tiene derecho al usufructo de una parte, no a la propiedad total).

Por lo tanto, si haces testamento y quieres que tus sobrinos hereden debes mencionarlos expresamente, indicando la parte que quieres dejarles -dependiendo esta de si hay otros herederos protegidos por ley-. Si no quieres, simplemente no los incluyas. Puedes nombrar a otras personas -amigos, una ONG, otras familias- como herederos universales de todos tus bienes. Con testamento, tienes el control total y tus sobrinos solo heredarán si así lo decides y lo plasmas en el documento notarial.

Impuesto de Sucesiones y Donaciones

En todo caso, cabe destacar que la tributación de herencias de tíos a sobrinos está sujeta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuya aplicación varía según la comunidad autónoma. Los sobrinos se encuadran en el Grupo III de parentesco, junto con tíos, sobrinos segundos o sobrinos políticos, lo que significa reducciones más bajas sobre la base imponible, menor acceso a bonificaciones fiscales y un tipo impositivo más alto. Esto implica que aunque un sobrino herede una cantidad modesta, el impuesto a pagar puede ser elevado. Herencia envenenada.