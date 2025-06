Alberto Álvarez 15 JUN 2025 - 14:00h.

No dejar testamento puede costarte más de 400 euros y complicar mucho los trámites

El precio del asesoramiento para hacerlo online ronda los 120 euros, gastos de notaría incluidos

Compartir







Que los españoles somos expertos en dejarlo todo para el final es cosa sabida, y la regla se cumple también con el testamento, casi 4 de cada 10 mayores de 65 años no ha hecho aún su testamento, pese a que más del 90% reconoce que es importante, según el Consejo General de Notariado.

Hacer testamento es, en la mayoría de los casos, un trámite sencillo y barato, y evita a la familia inconvenientes innecesarios, gastos por encima de los 300 euros y mucho tiempo en gestiones evitables.

PUEDE INTERESARTE En qué comunidades es más caro heredar

Además, ahora existen plataformas digitales especializadas que te permiten hacerlo todo desde casa, preparar el documento y completarlo con el asesoramiento de un profesional, para que cuando vayas al notario, todo sea más rápido y sencillo.

Tipos de testamento

El testamento más utilizado es el abierto. El 98% de los testamentos se hacen así. Se trata de hacer constar tu última voluntad, en escritura pública ante notario. El notario que te informa y asesora de las diversas formas en que puedes disponer de tus bienes para conseguir que se repartan como tú quieres. Esto te garantiza que se cumplen todas las formalidades legales y que el testamento es correcto, sobre todo, que se respetan las legítimas, esto es, lo que les corresponde obligatoriamente a los herederos forzosos, que son los hijos, los padres y el cónyuge.

PUEDE INTERESARTE Cómo desheredar a un hijo de la parte legítima de una herencia: trámites y requisitos

Además, el notario se encarga de conservar el original del testamento y de presentarlo en el Registro General de Últimas Voluntades, que permite saber cuál fue el último testamento a la muerte del testador.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Debes acudir al notario con tu DNI y explicar cómo quieres dejar tu herencia, y según la complejidad del testamento, el notario te pedirá escrituras de tus bienes o más información, con lo que el proceso y las visitas se pueden alargar.

Testamento online

La pandemia despertó en la población la idea de que tener el testamento preparado era importante, el número de testamentos que se realizan al año ha aumentado notablemente, pasando de los 650.000 de antes de 2020 a los 780.000 actuales, según el Consejo General del Notariado. Y también han cambiado las fórmulas de realizarlo. Cada vez más personas se decantan por el testamento online.

Natàlia Mañas, responsable del Centro de Asistencia Jurídica de onLygal, plataforma especializada en testamentos online explica que de 2023 a 2024 los testamentos online han aumentado en un 53%. “Anteriormente, tenías que ir varias veces al notario porque no tenías claro algunas cosas o te pedían documentación. Lo que se consigue online es preparar todo el trámite previo y la documentación si fuera necesario para que la visita al notario sea de 5 minutos, se firme el documento que ya está preparado y el trámite quede finiquitado.”

A la hora de hacer testamento pueden surgir muchas dudas. ¿Puedo desheredar a alguno de mis hijos? ¿A todos? ¿Puedo dejar más a unos que a otros? ¿Puedo dejarle algo especial a alguno de ellos? ¿A mi marido? ¿Le toca algo a mi ex? ¿Puedo dejarle algo a mi mascota? ¿A alguien que no es de la familia? “En los testamentos no hay dos iguales, aunque las fórmulas sean similares, podemos escoger entre distintas variantes y para ello hay que tener la información suficiente para tomar las decisiones acertadas y conseguir repartir la herencia como uno realmente quiere”, explica Natalia.

Por ejemplo, no puedes dejar una herencia a tu perro, pero puedes nombrar a una persona para que cuide a ese animal y asignarle una cantidad determinada de dinero. Sí se puede desheredar a los hijos, pero bajo unas circunstancias determinadas y que varían según la CCAA en que residas.

Puedes dejar más dinero a uno de tus hijos que a otro, pero del llamado tercio de mejora. “Las posibilidades son muchas, y para que lo que quieras se ajuste a la legalidad necesitas un profesional. Esto lo puede hacer el notario, y ahora también lo puedes hacer tú online, ajustando tus preferencias con un asesor que te guía durante el proceso”, explica Natalia.

Cómo funciona

Las plataformas online disponen de formularios en las que vas metiendo toda la información que consideres importante para hacer tu testamento. Un asesor revisa la información y te va pidiendo que completes el formulario con sugerencias y opciones para que el testamento se ajuste lo más posible a tus deseos dentro de la legalidad.

Cuando está completo el asesor se encarga de adjuntar la documentación que fuera necesaria y de hacer un borrador de testamento que manda a la notaría para que elabore el documento final. Luego, acudes a la notaría y firmas. Todo el proceso, incluidos los gastos de notaría ronda los 120 euros.

Herederos forzosos

Para hacerte una idea de lo que se puede hacer y lo que no en un testamento debes saber quiénes son los herederos forzosos y cuánto hay que dejarles.

Los hijos y descendientes: dos tercios de la herencia. Un tercio de la herencia hay que dejárselo por partes iguales a los hijos, y otro tercio (el llamado de mejora) a los hijos y nietos , pero este tercio se puede distribuir libremente entre ellos o dejárselo a uno solo de los descendientes.

, pero este tercio se puede distribuir libremente entre ellos o dejárselo a uno solo de los descendientes. Padres y ascendientes: si no se tienen hijos ni descendientes, hay que dejar un tercio de la herencia a los ascendientes que sobrevivan si concurren con el viudo, y la mitad de la herencia en otro caso. Si hay descendientes, los padres no tienen ningún derecho.

Viudo o viuda: si el testador tiene hijos o descendientes, tiene que dejarle un tercio de la herencia en usufructo. Si concurre con ascendientes sólo, tiene derecho al usufructo de la mitad de la herencia. Si no hay ni descendientes ni ascendientes, tiene derecho al usufructo de dos tercios de la herencia.

En Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón y las Baleares la legítima tiene algunas variaciones.

Qué ocurre si no se hace testamento

Si no hay testamento la herencia ni se pierde, ni se la queda completamente el Estado. Como el fallecido no ha establecido quiénes son sus herederos, será la ley la que los nombre, siguiendo un orden de parentesco.

Quiénes son los herederos a falta de testamento:

Si el fallecido tiene hijos, su herencia se divide entre todos ellos a partes iguales.

Si alguno de los hijos ha muerto antes que el padre, hay que diferenciar: Si este hijo tenía a su vez descendencia, les corresponde a éstos por partes iguales lo que le tocara a su padre o madre; si el hijo fallecido no tenía descendencia, la herencia se divide sólo entre los hijos que estén vivos a la muerte del padre o madre; si el fallecido estaba casado, a su cónyuge le corresponde sólo el usufructo de un tercio de la herencia. Además, le corresponde la mitad de los bienes que sean gananciales, porque esos bienes son ya en vida de los dos, a partes iguales.

Si no tiene hijos, el orden es el siguiente:

A sus padres, por partes iguales si viven los dos, o si sólo vive uno, todo a él. Si no hay padres, pero sí abuelos o ascendientes más lejanos, a éstos. En este caso al viudo le corresponde el usufructo de la mitad de la herencia.

Si no viven sus padres ni tiene ascendientes de ningún tipo, el viudo o viuda será el único heredero.

Si no viven sus padres ni tiene cónyuge en el momento de su muerte: a sus hermanos e hijos de sus hermanos, y a falta de éstos a sus tíos, y si no tiene hermanos ni tíos, a sus primos carnales, sobrinos-nietos y tíos-abuelos, si le han sobrevivido. Sólo si no tiene ninguno de los parientes antes citados, en definitiva, si muere sin testamento y sin parientes, hereda el Estado o la Comunidad Autónoma.

Más caro y engorroso

Si no se ha hecho testamento, hay que formalizar lo que se denomina una ‘declaración de herederos’, que es un documento público que define quiénes son los parientes con derecho a la herencia según las reglas anteriores y que se hace ante notario.

Hay que aportar documentación y para conseguirla se gasta tiempo y dinero certificación de defunción; certificado del Registro de Actos de Última Voluntad; Libro de Familia, y hay que ir al notario con dos testigos, en principio, que conozcan a la familia del fallecido.

En el mejor de los casos los gastos son más de tres veces lo que cuesta hacer testamento, cerca de 400 euros. Un testamento sencillo ante notario cuesta entre 50 y 70 euros, pero puede subir mucho si se trata de una herencia compleja. La ventaja de las plataformas online es que el precio es fijo, unos 120 euros, independientemente del tipo de testamento que sea, y con los gastos de notaría incluidos.