La UE cifra en casi 300.000 millones la pérdida por no aplicar el acuerdo con Mercosur desde 2021

Bruselas alerta de un impacto de más de 500.000 millones entre PIB y exportaciones perdidas por el retraso del acuerdo

El comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, ha señalado que la Unión Europea ha perdido casi 300.000 millones de euros en términos de PIB y más de 200.000 millones en oportunidades de exportación por no haber aplicado el acuerdo comercial con Mercosur desde 2021.

"Hemos perdido casi 300.000 millones de euros por no tener en vigor el acuerdo con Mercosur desde 2021, si lo medimos en términos de PIB, y más de 200.000 millones en oportunidades de exportación", ha señalado el comisario en la rueda de prensa posterior a la reunión informal de los ministros de Comercio de la UE celebrada en Nicosia, en Chipre.

Unas cifras que, según explica, ilustran el impacto económico de los retrasos

Entre la conclusión de las negociaciones comerciales y su aplicación efectiva. "Este es solo un ejemplo de que en el mundo actual no podemos perder el tiempo", ha añadido.

En este sentido, ha reclamado mayor celeridad en los procedimientos internos de la Unión para acortar el tiempo entre la conclusión de las negociaciones y la entrada en vigor de los acuerdos comerciales.

"Cuando las empresas están listas para empezar a invertir y exportar, no podemos decirles que tendrán que esperar más de dos años. No creo que podamos operar en este entorno con ese calendario", ha advertido.

El comisario eslovaco ha insistido en la necesidad de revisar y acortar al máximo esos plazos para situarlos

A su juicio, “más o menos dentro de un año” desde la conclusión de las negociaciones. "Creo que todos tenemos que acortarlos lo máximo posible para tener un marco temporal razonable", ha afirmado, subrayando que los tiempos económicos evolucionan con rapidez y que las condiciones pueden variar sustancialmente uno o dos años después.

Esta urgencia se enmarca en una estrategia más amplia de refuerzo de la red comercial de la UE, que afecta no solo al acuerdo con Mercosur, sino también a otros pactos como el de India (cerrado recientemente), Indonesia, y a las negociaciones en curso con Australia y Emiratos Árabes Unidos.