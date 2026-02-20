Agencia EFE 20 FEB 2026 - 16:50h.

Iberia deja de topar el precio en los vuelos que conectan Madrid con Barcelona y Andalucía.

Iberia topa los precios del Puente Aéreo entre Madrid y Barcelona a 99 euros: "Encontrar vuelos es un infierno"

Iberia no va a volver a prolongar más allá de sus últimas fechas de vigencia anunciadas la medida de topar el precio en los vuelos que conectan Madrid con Barcelona y Andalucía, dado que los problemas en la circulación por las líneas de alta velocidad ferroviaria, que motivaron su puesta en marcha, ya están solventados.

En ambos casos, se trata de una limitación de precios en los vuelos a un máximo de 99 euros en clase turista por trayecto que se aplicará por última vez este domingo 22 de febrero en la ruta Madrid-Barcelona y el domingo 8 de marzo en la que une la capital de España con Andalucía.

Así, el próximo lunes 23 de febrero la compañía volverá a la normalidad respecto a su política de precios en los vuelos entre Madrid y Barcelona y, dos semanas más tarde, el lunes 9 de marzo, en los que opera entre la capital española y Andalucía, han señalado este viernes a EFE fuentes de la aerolínea del grupo IAG.

El pasado 3 de febrero, en un momento en que las limitaciones en la alta velocidad estaban causando retrasos y cancelaciones en la circulación de trenes entre Madrid y Barcelona, Iberia estableció una limitación de precios en los vuelos entre ambas ciudades a un importe máximo de 99 euros por trayecto en clase turista.

La medida iba a estar vigente, inicialmente, hasta el 19 de febrero y, posteriormente, se ha prologado por tres días más, hasta este domingo 22.

Iberia topó los precios tras el accidente de Adamuz

De la misma manera, Iberia topó los precios de sus vuelos entre Madrid y Andalucía para facilitar los desplazamientos tras el cierre del corredor sur de alta velocidad ferroviario por el accidente ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba).

Dicha limitación, que iba a estar vigente inicialmente hasta el 2 de febrero, se iba prorrogando hasta la fecha definitiva citada, el próximo 8 de marzo, tras la cual, la política de precios en las rutas andaluzas de Iberia volverá a la normalidad