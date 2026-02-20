Blanca Agost 20 FEB 2026 - 15:57h.

El mapa de las ciudades en España donde ya es crítico acceder a una vivienda con una renta media

La venta de viviendas en nuestro país alcanza la segunda cifra más alta de la historia. Sube más de un 11% en un año. Tan solo vimos cifras así en 2007, en plena burbuja inmobiliaria. Un hecho que, como todo, se aprovecha en redes sociales. En ellas no hay crisis de vivienda. Todos los pisos son luminosos, amplios y con encanto. Pero, a veces, el ‘encanto’ cabe justo entre la nevera y la cama. Hay casos como camas de 90 en plena cocina.

Las inmobiliarias se han pasado a Tiktok e Instagram para multiplicar sus reclamos y vender supuestas oportunidades que superan por mucho los 1.-000 euros al mes. En la vida real hay falta de espacio, en redes sociales hablamos de un diseño minimalista o eso es lo que intentan vender.

Así te venden como nuevos detalles inmobiliarios que la mesa esté integrada con la estructura de la escalera. También puedes encontrar pisos amplios que con un poco de imaginación y bastantes ahorros se venden como la opción ideal como un dúplex milenial, en un sótano por más de 500.000 euros.

Ante esto, muchos prefieren tirar de humor. Como un grupo de jóvenes que se graban con una predicción: ¿hasta cuándo vas a compàrtir piso? "Hasta los 45", gritan.

Entre horas de navegación y cientos de vídeos en vertical, quizá, algún día, aparezca la casa de tus sueños.