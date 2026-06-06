Los cinco más ricos del mundo, según Forbes

Actualmente hay la mayor cantidad de fortunas de más de1.000 millones de dólares desde que se inició el ranking: 3.428

Las personas con más dinero de España: el 80 por ciento son hombres y tienen una media de 65 años

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La lista anual de Forbes es el indicador más notable que tenemos para saber quiénes son los que amasan las más grandes fortunas del planeta. Sin embargo, el ranking suele variar al son de los mercados casi cada mes, y durante el mes mayo de 2026, con el S&P 500 y el Nasdaq empujando al alza durante abril, las fortunas del top cinco alcanzaron cifras que no habían visto en su historia. Este es el estado de las cinco mayores del mundo.

Según Forbes, el avance del índice bursátil S&P 500, de un 9%, y el Nasdaq, de un 15%, durante el mes de abril elevó el patrimonio conjunto de las 10 personas más ricas del mundo hasta los 2,7 billones de dólares, con un incremento mensual de 260.000 millones. Por primera vez en más de tres años, el top 10 está integrado exclusivamente por ciudadanos de Estados Unidos, tras la salida del empresario francés Bernard Arnault.

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1. Elon Musk: 782.000 millones de dólares

Musk se mantiene en el primer puesto, aunque registró una caída de 35.000 millones de dólares, el único descenso de patrimonio dentro del top 10. La baja se debe a una revisión en la estimación de su participación en SpaceX, que pasó del 43% al 40%. Aún así, conserva una ventaja amplia y continúa como la persona más rica del mundo desde mayo de 2024.

La magnitud de su fortuna es tal que Forbes ya avisó de que Musk es más rico que la suma de los 693 multimillonarios con menor patrimonio. En la edición anual de marzo de 2026, basada en precios del 1 de marzo, su fortuna se situaba en 839.000 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 497.000 millones respecto al año anterior.

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2. Larry Page: 313.000 millones de dólares

El cofundador de Google ha consolidado su posición como la segunda persona más rica del mundo con un aumento de 76.000 millones de dólares, el mayor del mes. El incremento responde a una suba superior al 33% en las acciones de Alphabet.

Larry Page acaba de alcanzar un umbral histórico al convertirse en la tercera persona en superar los 300.000 millones de dólares, junto a Elon Musk y Larry Ellison. Para poder hacerse una imagen mental de la cantidad de dinero que esto supone, 313.000 millones de dólares se acerca al PIB de Portugal.

3. Sergey Brin: 289.000 millones de dólares

Otro cofundador de Google al alza, con un ascenso al tercer puesto tras sumar 70.000 millones de dólares, convirtiéndose en el segundo mayor ganador del mes. El crecimiento se explica por el avance de Alphabet y su rol activo en el desarrollo de inteligencia artificial.

Brin y Page han escalado en el ranking anual por encima de Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, precisamente en el momento en que la apuesta de Alphabet por la inteligencia artificial ha empezado a traducirse en valoración bursátil. Ambos incrementaron su patrimonio en 212.000 millones de dólares en conjunto durante el último año y avanzaron posiciones en el ranking, superando a Jeff Bezos, Larry Ellison y Mark Zuckerberg.

4. Jeff Bezos: 272.000 millones de dólares

Bezos incrementó su patrimonio en 49.000 millones de dólares, impulsado por el alza del 27% en las acciones de Amazon. Según Forbes, también está vinculado a una startup de inteligencia artificial llamada Project Prometheus, centrada en ingeniería y manufactura.

El fundador de Amazon lleva años sin encabezar la lista, pero su fortuna no para de crecer. La diversificación de su cartera más allá de Amazon, incluyendo inversiones aeroespaciales a través de Blue Origin y apuestas en inteligencia artificial, lo mantienen como una figura central del capitalismo tecnológico contemporáneo.

5. Mark Zuckerberg: 210.000 millones de dólares

El CEO de Meta sumó 14.000 millones de dólares en el último mes. La compañía continúa liderando el ecosistema de redes sociales a nivel global, con plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp.

Zuckerberg ocupa un lugar particular en este ranking: el único de los cinco cuya riqueza procede de una empresa orientada al consumidor masivo, no a infraestructura tecnológica, computación en la nube o semiconductores. Su posición refleja el peso económico real de las redes sociales en la economía global.

Un año de récords

La lista anual de multimillonarios de Forbes 2026 registró la mayor cantidad de fortunas de al menos 1.000 millones de dólares desde que se inició el ranking: 3.428 en total, una cifra que supera en 400 personas el total del año anterior. En términos de riqueza acumulada, el grupo reúne 20,1 billones de dólares, unos 4 billones más que en 2025, mientras que la fortuna promedio alcanza los 5.800 millones de dólares.

El listado refleja el peso determinante del sector tecnológico en la generación de riqueza. Empresas como Alphabet, Amazon y Nvidia impulsaron gran parte de los incrementos patrimoniales, en un contexto de fuerte expansión bursátil. Otro dato relevante es el umbral de ingreso al top 10, que se elevó a 147.000 millones de dólares, por encima del nivel del mes anterior