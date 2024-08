Los 'ciberengaños' en vacaciones: cómo reclamar si has 'picado' en el 'phishing'

Desde que la DGT le informa de una multa que tiene que pagar inmediatamente (una situación creíble en vacaciones donde no siempre se conoce las carreteras) hasta el otro falso mensaje de un descuento espectacular en un hotel o un vuelo para estas fechas.

- Desconfíe si la url contiene el nombre oficial del sitio web, pero no es la dirección oficial; si utiliza el nombre del sitio oficial con alguna letra o símbolo añadidos o si tiene un fallo ortográfico como "paypa1" en vez de "paypal" o si no usa un protocolo seguro, es decir, no comienza por https://.