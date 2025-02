Javier Ruiz, sobre el efecto de los aranceles de Trump en España: “Pagaremos los ciudadanos”

"Trump todavía puede cargarse el mundo". Con este titular abría su portada 'The Economist' este viernes en alusión a la decisión del presidente de EEUU de imponer aranceles a las importaciones de socios como México, Canadá, China o la UE . Como cada semana en 'MoneyTalks', Javier Ruiz nos explica en qué precios vamos a notar esta guerra comercial y qué hay realmente detrás de las amenazas del mandatario norteamericano.

El método de Trump se parece mucho a una amenaza de guerra con voluntad de pacto . El presidente está amedrentando a todas las economías del planeta con castigar a quien no se arrodille. México y Canadá han conseguido aplacarle comprometiéndose a frenar el ingreso a través de la frontera de inmigrantes ilegales y el tráfico de fentanilo . Pero hay quien no se pliega, como China, que ha respondido al recargo de un 10% de arancel a sus productos con más aranceles y sanciones a ciertas empresas estadounidenses. Lo que tenemos es una amenaza de guerra y en cualquier caso un suicidio económico colectivo .

Si la amenaza de aranceles del 25% a Europa se concreta en las próximas semanas, tenemos mucho que perder, pero ambas partes. Es un pulso entre gobiernos que terminamos pagando los ciudadanos. Se trata de la visión más obtusa que he visto nunca. Trump solo entiende que si él gana los demás pierden. O que si ganan los demás, él pierde. No comprende que la economía no es un juego de suma cero, que todos pueden ganar simplemente especializándose en lo que cada uno es mejor.