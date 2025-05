Trucos para negociar con los bancos o entidades de crédito si no puedes pagar una deuda

Encontrarse con una deuda que no puedes pagar no solo tiene un impacto sobre tu bolsillo, sino que también puede convertirse en una fuente constante de ansiedad y desorientación. Las soluciones a esta situación a veces pueden parecer limitadas, pero algo que muchos desconocen es que los bancos y entidades de crédito no están interesados en llevarte al límite, sino que lo que buscan es recuperar su dinero. La clave está en saber cómo negociar.