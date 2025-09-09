Ofrecer solo la carta del restaurante a través del QR es ilegal y tiene riesgos

Juan Tejón 09 SEP 2025 - 16:36h.

Los establecimientos deben ofrecer las dos opciones; papel y QR

Los usuarios deben proteger los móviles para evitar fraudes

Compartir







¿Quién no ha ido a restaurantes en los que solo le han ofrecido la carta a través de un QR?. Pues deben saber que esto es ilegal, que los establecimientos deben ofrecer las dos opciones; papel y QR. No todo el mundo dispone de un teléfono móvil y si lo tienen, hay quienes encuentran dificultades para usarlo, según informan Juan Tejón, S. García, E.Hierro e Y. Ávila.

Como señala Luis Blanco, gerente de Coffe Land, "conservamos la carta física porque hay gente que no lleva el móvil o por gente mayor. Son ellos los que más reparos ponen a utilizar una carta digital". Los hay que prefieren el papel, les da más seguridad, se fían más, van más rápido y se sienten más protegidos.

Cierto es que el QR se ha convertido en algo cotidiano en la restauración y tiene muchos adeptos, sobretodo entre los jóvenes, más acostumbrados a la tecnología digital. "Yo lo prefiero porque lo comparto con los amigos", confiesan algunos.

Lo que debe tener claro el consumidor es que hay establecimientos que se saltan la normativa al no disponer de cartas físicas. Como señala Miguel López, presidente de la Confederación ConsumES, esto es es ilegal. Y puede ser un riesgo. Del uso del QR pueden beneficiar a los hackers, que "podrían meterte algún software malicioso en el teléfono y adueñarse de tus datos personales".

PUEDE INTERESARTE Cuidado al escanear códigos QR: aumentan las estafas que utilizan este método para robar datos

El problema es que cualquiera puede sustituir el QR de la carta por una pegatina con un QR que lleve a una página fraudulenta. El problema no es que los restaurantes o cualquier otra entidad utilicen QRs sino las medidas de seguridad que los usuarios de dispositivos móviles implementan y el uso que hacen de esos dispositivos. Hay que estar alerta.