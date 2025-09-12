Teletrabajo y coche: ¿Compensa vivir más lejos para ahorrar en alquiler si usas el coche todos los días?

El teletrabajo ha supuesto una reducción del 7% en los viajes laborales diarios

"Workation" en la España vaciada: 5 pueblos con encanto y buena fibra óptica para teletrabajar y ahorrar

Con el auge del teletrabajo, muchos ven la opción de vivir en el extrarradio como una solución para abaratar el coste desbocado de su alquiler. Sin embargo conviene plantearse aquello de que si todo lo que se cambia es la localización, ¿realmente compensa cuando usas el coche a diario para desplazarte al trabajo?

El 14,4% de los trabajadores españoles practica teletrabajo regularmente, lo que ha supuesto una reducción del 7% en los viajes laborales diarios, según datos del Ministerio de Transportes. Sin embargo, el coche sigue siendo el medio preferido por el 62% de los trabajadores, especialmente en entornos con transporte público limitado. Una operación matemática simple nos deja claro que no se corresponden los números, y que el teletrabajo no elimina en absoluto los desplazamientos, que siguen siendo necesarios.

Si nos fijamos en los gastos diarios de tener coche, las estimaciones lanzadas por la OCU afirman que un trabajador que recorre unos 80 km diarios en coche gasta entre 264€ al mes (gasolina) y 212€ al mes (diésel). En distancias cortas (25 km), esos costes podrían reducirse a 92€ o 70€ al mes, respectivamente.

El coche sigue siendo un gasto recurrente

A ello hay que sumar que el hecho de que tener un coche no es barato. Según Roams, mantenerlo implica un gasto medio anual de 3.850€, con el combustible comiéndose alrededor de 1.145€ (gasolina) o 1.068 € (diésel) de ese presupuesto.

Otro aspecto a evaluar es el del coste de la vivienda. Mudarse a municipios más alejados puede suponer rentas entre un 20 a un 50% más baratas que en ciudades como Madrid y Barcelona. Sin embargo, esa diferencia puede verse absorbida por los gastos generados por desplazamientos largos y frecuentes en coche. Además, el INE calcula que el 9,4% de los trabajadores invierte más de 90 minutos diarios en trayectos, y otro 12,5% entre 60 y 89 minutos, lo cual genera además estrés, fatiga y pérdida de productividad.

A efectos prácticos, si nos ahorramos entre 300–400 € con un alquiler más lejos del centro, pero gastamos unos 264€ mensuales en gasolina, y le sumamos el desgaste y tiempo perdido, lo cierto es que los beneficios reales de ir a trabajar todos los días podrían desaparecer.

Como contrapartida, el coste de trabajar desde casa cada día se colocaría en torno a los 3€ cada día, para un total de 90€ de gastos al mes. En el caso de que solo usáramos el coche para trayectos cortos, el coste sería de 5 a 8€ diarios, con lo cual también seguiría compensando.

En cualquier caso existen alternativas que permite abaratar el coste de coger el coche todos los días, como combinar vehículo privado con transporte público puede limitar kilómetros y costes sin renunciar a localidades más económicas. También existe la posibilidad de compartir coche, ya sea con compañeros de trabajo o usando alguna de las plataformas existentes que permiten compartir trayectos. Así se reduce hasta un 75% el coste medio por persona y alivian la carga emocional y ambiental del uso cotidiano del vehículo

Con todo esto, lo que nos queda claro que el ahorro al teletrabajar se obtiene si puedes limitar el uso del coche a ocasiones limitadas, compartir trayectos o combinar con transporte público eficiente. Solo entonces el alquiler más bajo se traduce en auténtico beneficio y una mayor calidad de vida.