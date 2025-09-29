Se gasta más luz si utilizo varios electrodomésticos al tiempo o de uno en uno: mitos y consejos para ahorrar

El consumo medio anual de electricidad por vivienda se sitúa en 3.487 kWh

¿Cuánto consumen los electrodomésticos?

La electricidad es una de las partidas más relevantes en el gasto mensual y cotidiano de todos los hogares españoles. Según el IDAE, el consumo medio anual de electricidad por vivienda se sitúa en 3.487 kWh. La Red Eléctrica Española (REE), por su parte, calcula que esto equivale a unos 270 kWh al mes, con un coste aproximado de 57 euros mensuales para un hogar tipo.

En este contexto, cualquier gesto que permita ajustar el uso de electrodomésticos despierta dudas recurrentes. Una de las preguntas más extendidas es si resulta más barato utilizar varios aparatos a la vez, por ejemplo la lavadora, el horno y el lavavajillas, o si conviene encenderlos de uno en uno para evitar un mayor consumo. La respuesta no siempre coincide con la intuición y depende de cómo se factura realmente la luz en España.

Lo que mide el contador: energía, no simultaneidad

El contador eléctrico registra energía en kWh, que es el resultado de multiplicar potencia (W) por el tiempo de uso (h). Esto implica que, en igualdad de horas y aparatos, usar tres electrodomésticos a la vez o de uno en uno consume la misma energía total. La propia Endesa aclara que la factura suma “todos esos consumos dentro del periodo de facturación” para calcular el importe final.

El único matiz posible sobre esta cuestión aparece en la potencia contratada. Si se encienden demasiados aparatos a la vez y la demanda supera el límite, actúa el interruptor de control de potencia (ICP), que salta y corta el suministro. En ese caso, la solución suele ser contratar más potencia, lo que encarece la parte fija de la factura. Desde 2021, el peaje 2.0TD permite contratar dos potencias distintas: una para horas punta y otra para horas valle.

Así, con el actual sistema, todos los hogares con tarifa 2.0TD tienen discriminación en tres periodos de energía (punta, llano y valle) y dos de potencia (punta y valle). La REE detalla los horarios en la península, Baleares y Canarias (laborables):

Valle : 00:00–08:00

: 00:00–08:00 Llano : 08:00–10:00, 14:00–18:00 y 22:00–24:00

: 08:00–10:00, 14:00–18:00 y 22:00–24:00 Punta: 10:00–14:00 y 18:00–22:00

Los fines de semana y festivos nacionales son íntegramente valle. La diferencia de precio puede ser abismal: la CNMC destaca que “en las horas valle el precio de la energía es un 95% inferior al precio en las horas punta”.

Qué hacer para ahorrar con los electrodomésticos

Programa la lavadora, lavavajillas y el horno a horas “valle” : aprovechar las horas más baratas es clave, sobre todo fines de semana.

: aprovechar las horas más baratas es clave, sobre todo fines de semana. Usa el modo ECO : la OCU comprobó que la factura del lavavajillas se reduce “en un 20,1%” con el programa ECO frente al normal.

: la OCU comprobó que la factura del lavavajillas se reduce “en un 20,1%” con el programa ECO frente al normal. Prioriza elegir un frigorífico eficiente : OCU identificó al frigorífico (662 kWh/año) como uno de los mayores consumidores domésticos.

: OCU identificó al frigorífico (662 kWh/año) como uno de los mayores consumidores domésticos. Atentos al “stand-by” : el estudio oficial SPAHOUSEC del IDAE halló que el consumo en modo espera representa “casi el 7% del consumo eléctrico del hogar”.

: el estudio oficial SPAHOUSEC del IDAE halló que el consumo en modo espera representa “casi el 7% del consumo eléctrico del hogar”. Carga completa en lavadora : el IDAE lo recomienda textualmente: “aproveche al máximo la capacidad de su lavadora y procure que trabaje siempre a carga completa”.

: el IDAE lo recomienda textualmente: “aproveche al máximo la capacidad de su lavadora y procure que trabaje siempre a carga completa”. Ajusta tu potencia contratada: la CNMC aconseja “evitar simultanear consumos […] lo que le permitirá ajustar la potencia contratada”.

Encender varios electrodomésticos al mismo tiempo no incrementa el consumo eléctrico total si se usan durante el mismo tiempo y en el mismo periodo tarifario. Lo que sí puede encarecer la factura es cuándo los utilizamos y si obligan a contratar más potencia.

En definitiva, el verdadero ahorro no está en decidir entre usarlos juntos o separados, sino en desplazarlos a horas valle, reducir el consumo oculto en stand-by, optimizar programas ECO, y ajustar la potencia contratada a las necesidades reales del hogar.