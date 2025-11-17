Así funciona la estafa de la reserva por transferencia bancaria a la hora de alquilar un piso

Nunca pagues ninguna cantidad por adelantado sin haber visto el inmueble y sin haber verificado cada detalle

Consejos a estudiantes que buscan piso en alquiler para no ser timados

Con la promesa de ofrecer un piso ideal, piden una reserva urgente por transferencia y luego desaparecen. Así operan los estafadores que han convertido el mercado del alquiler en un campo minado para quienes buscan vivienda con prisa o ilusión. El Banco de España ha lanzado ya varias advertencias, dejando claro que realizar una transferencia no equivale a una garantía y, en ciertos casos, es directamente el primer paso hacia el engaño.

La primera señal de alarma es, paradójicamente, lo más atractivo del anuncio: un piso bien ubicado, con fotos profesionales y a un precio por debajo del mercado. En un contexto de escasa oferta y alquileres desbocados, la tentación de reservar rápidamente es enorme.

Pero detrás del anuncio suele haber un supuesto propietario que dice estar en el extranjero o que alega no poder enseñar el piso personalmente. En su lugar, solicita una transferencia bancaria para reservar la vivienda, con la promesa de enviar las llaves o firmar el contrato después. El Banco de España lo resume así: “Nunca pagues ninguna cantidad por adelantado sin haber visto el inmueble y sin haber verificado que la persona con la que estás tratando tiene derecho a alquilarlo”.

Uno de los aspectos más graves de esta estafa es que la mayoría de las víctimas no puede recuperar el dinero enviado. Las transferencias bancarias son operaciones irrevocables. Salvo que el receptor lo devuelva voluntariamente o un juez ordene la reversión, el importe queda perdido.

Los ejemplos de esta práctica no se pueden pasar por alto. Recientemente, en Málaga, un joven fue detenido por estafar a tres familias, cobrándoles entre 500 y 1.500 euros por reservas falsas. Afirmaba que el piso era de su abuela fallecida. En Vigo, otro grupo logró estafar más de 2.000 euros a futuros inquilinos a través de reservas por transferencia y falsos contratos. En Tenerife, una mujer fue detenida por ofrecer viviendas vacacionales a bajo precio, solicitando el pago anticipado de entre 300 y 1.200 euros. En total, recaudó casi 5.000 euros de varios afectados.

Cómo detectar el fraude antes de caer

La clave está en verificar siempre la identidad y titularidad del inmueble. Si el propietario no puede enseñar el piso en persona o presiona para cerrar la operación rápido, hay que desconfiar. Estas son algunas recomendaciones de expertos y organismos oficiales:

Nunca envíes dinero sin visitar la vivienda.

Sospecha de precios demasiado bajos.

Investiga la dirección y las fotos del anuncio, que a veces han sido copiadas de otras plataformas.

Solicita una videollamada con la persona que alquila para confirmar su identidad y conexión con la propiedad.

Qué hacer si ya has sido víctima

Si ya has hecho la transferencia y sospechas que has sido estafado, el tiempo corre en tu contra, y es clave. Estas son las acciones más recomendadas que debes realizar:

Contacta inmediatamente con tu banco para tratar de bloquear la operación.

Guarda todos los mensajes, justificantes y anuncios relacionados con el caso.

Denuncia ante la Policía Nacional o Guardia Civil, presentando toda la documentación.

Consulta con organizaciones de consumidores o el INCIBE para recibir orientación legal y técnica.

Las estafas por reserva de pisos no son nuevas, pero han aumentado en los últimos años por el auge de plataformas digitales y la falta de regulación específica. Los estafadores aprovechan el anonimato de los canales digitales, la urgencia del mercado y la desesperación de quienes buscan piso para operar con impunidad.

Por eso, tanto el Banco de España como entidades como INCIBE insisten en que la prevención es la única defensa. Como siempre, ten en mente que si algo parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea.