Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
IPC Indice Precios Consumo

La inflación se modera en diciembre al 2,9 % pese a subir el de los alimentos hasta el 3 %

El IPC se modera en mayo una décima menos de lo esperado, hasta el 2% y los alimentos repuntan al 2,5%
Precio de los alimentos. Europa Press
Compartir

El índice de precios de consumo (IPC) se moderó una décima en diciembre, hasta al 2,9 % interanual, por el abaratamiento de los carburantes y la menor subida de los paquetes turísticos, mientras que la inflación de los alimentos aumentó dos décimas, hasta el 3 %, por el encarecimiento de legumbres y aceites.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este jueves el dato de inflación adelantado hace dos semanas, así como la tasa de inflación subyacente (sin energía ni alimentos no elaborados), que se situó en el 2,6 %, la misma que el mes anterior.

PUEDE INTERESARTE

El grupo que más destacó por su influencia en la moderación de la inflación fue el del transporte, cuya tasa anual se frenó medio punto, hasta el 1,8 %, debido a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente a la subida en diciembre de 2024.

Temas