El menor, único testigo de lo ocurrido en el domicilio de Sueca, ha declarado mediante cámara Gesell sin incurrir en contradicciones

Denuncian las amenazas y acoso que recibe el hijo del presunto asesino de Álex, el niño de Sueca: "Necesita protección, no ser objetivo de rabia"

ValenciaEl hijo del asesino confeso de Sueca, de 13 años, ha declarado en una cámara Gesell que vio cómo su padre acuchillaba hasta la muerte a su amigo Álex, de la misma edad, después que éste, con el que se encontraba jugando a los videojuegos, se levantase para ir al baño. Fue entonces cuando el acusado se levantó y le apuñaló, lo que alertó a su propio hijo al oír los gritos de su amigo. En un interrogatorio de dos horas y en un relato en el que no ha incurrido en contradicciones, dando la misma versión que dio a los agentes el primer día, ha señalado que trató de sujetar a su padre, pero que tuvo miedo y temió que él pudiese ser el siguiente.

"¿Qué has fet?" (¿Qué has hecho?), le preguntó, pero ya era tarde. Su padre, que se entregó después a la Guardia Civil a las 18:18 horas de aquel 24 de enero en que se produjo el crimen, le dijo: "Cuánto daño me ha hecho tu madre, ya tiene todo lo que quería"; unas palabras con las que inexplicablemente trasladaba la culpa a su expareja, con la que llevaba cuatro años de litigios judiciales por la custodia de sus dos hijos, además de una denuncia de malos tratos psicológicos que fue archivada.