El hijo del asesino de Álex en Sueca cuenta que vio a su padre acuchillando a su amigo en el corazón y que trató de sujetarlo, pero tuvo "miedo"

Así fue la llegada del autor confeso del crimen de Sueca a los juzgados. Europa Press
ValenciaEl hijo del asesino confeso de Sueca, de 13 años, ha declarado en una cámara Gesell que vio cómo su padre acuchillaba hasta la muerte a su amigo Álex, de la misma edad, después que éste, con el que se encontraba jugando a los videojuegos, se levantase para ir al baño. Fue entonces cuando el acusado se levantó y le apuñaló, lo que alertó a su propio hijo al oír los gritos de su amigo. En un interrogatorio de dos horas y en un relato en el que no ha incurrido en contradicciones, dando la misma versión que dio a los agentes el primer día, ha señalado que trató de sujetar a su padre, pero que tuvo miedo y temió que él pudiese ser el siguiente.

"¿Qué has fet?" (¿Qué has hecho?), le preguntó, pero ya era tarde. Su padre, que se entregó después a la Guardia Civil a las 18:18 horas de aquel 24 de enero en que se produjo el crimen, le dijo: "Cuánto daño me ha hecho tu madre, ya tiene todo lo que quería"; unas palabras con las que inexplicablemente trasladaba la culpa a su expareja, con la que llevaba cuatro años de litigios judiciales por la custodia de sus dos hijos, además de una denuncia de malos tratos psicológicos que fue archivada.

