El padre del joven ha querido trasmitir calma y compartir su esperanza por encontrar a su hijo con vida

"Coraje", el mensaje que ha recibido la madre de Airam Concepción, desaparecido en La Palma para que siga la búsqueda

Compartir







La PalmaFrancisco, padre de Airam, el joven con autismo y altas capacidades al que se busca en la isla de La Palma desde hace más de 20 días, ha querido trasmitir calma y compartir su esperanza por encontrar a su hijo con vida, ya que el joven tiende a refugiarse en el bosque: "Él asocia volver a la civilización como algo traumático, y la naturaleza con la tranquilidad", explica.

Según ha relatado a la televisión canaria, desde el primer momento la familia se dio cuenta que algo estaba pasando: "Desde el primer momento nos dimos cuenta de que su miedo se disparó. Nos decía ‘te quiero’ y nos colgaba”, narra.

La madre del joven pide calma ante el "ruido" que genera el caso

Por su parte, Mercedes Afonso, madre de Airam, ha agradecido la labor del dispositivo de búsqueda y pedido "calma" ante el "ruido" que genera el caso.

"Hay demasiado ruido, hay que aquietar la mente, respirar y escuchar a nuestro corazón, hasta que todo el hilo de pista, que son muchas, se compruebe y se constate", ha escrito en las redes sociales donde ha insistido en lanzar un mensaje de "confianza y esperanza".

Ha recordado que su hijo sufrió 'síndrome de PANDAS' desde los 9 hasta los 14 años y una de sus síntomas más "tremendos" era un TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) de limpieza y contaminación que se prolongó hasta los 17 años.

PUEDE INTERESARTE Los puntos clave de la búsqueda de Airam en La Palma: de la costa a las zonas urbanas y montañosas tras hallar sus pertenencias

"Cuando él empezó con ese síndrome, prácticamente en este país no se sabía lo que era, ni en sanidad. Esta familia ha vivido en el infierno, durante mucho tiempo, convirtiéndonos todos en supervivientes", relata.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ha valorado también el "apoyo y amor" que están dando a la familia y la investigación concienzuda que realiza la Guardia Civil siguiendo todas las pistas --ha aparecido su maleta y una prensa de vestir-- "pero hace falta tiempo para poder comprobarlas todas". "Confío en los procesos de la vida, confío en ti Airam y te amo profundamente, hijo mío", resume.

La búsqueda

Airam fue visto por última vez el lunes 16 de febrero en Santa Cruz de La Palma y unas cámaras lo grabaron, tanto en una guagua como por la calle, vistiendo un pantalón vaquero y una sudadera negra.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Días después de su desaparición, las autoridades hallaron en el mar un pantalón que parece coincidir con el que llevaba puesto el día en el que se le perdió la pista. Además, la zona en la que se halló es la misma en la que registró por última vez la señal del teléfono del joven y en la que una vecina encontró una mochila negra como la llevaba el día que fue grabado por las cámaras.