Claudia Barraso 09 MAR 2026 - 19:04h.

Una turista graba la aparición de dos 'peces del fin del mundo' en la orilla de una playa de México: habitan a cientos de metros de profundidad

Dos especies marítimas han levantado el pánico entre los bañistas de la playa en Cabo San Lucas, en México. Esta escena ha sido grabada por una turista que se encontraba paseando por la orilla y ha recibido cientos de comentarios en redes sociales.

Estas especies se conocen como ‘peces del fin del mundo’, porque suelen habitar entre 200 y mil metros de profundidad, por lo que ver uno en una orilla es una situación muy rara, pero es que, además, no solo ha aparecido uno, sino que han aparecido dos. Esta especie se llama ‘peces remo’ y en las imágenes compartidas por esta usuaria aparecían como largas serpientes en la orilla.

Algunos expertos creen que estas especies aparecen de las profundidades y desorientan al haber un terremoto o un movimiento importante en la tierra. Son animales muy sensibles a los movimientos de las capas terrestres, por lo que dicen que su aparición podría predecir alguna catástrofe natural como terremotos o tsunamis.

Las teorías sobre estos peces

En Japón estos peces se conocen como ‘ryugu no tsukai’ o ‘mensajeros del palacio del dios del mar’ y fueron descubiertos por pescadores en unos años que coincidió con un potente terremoto que azotó Chile en marzo de 2010. No existe una evidencia que demuestre que la aparición de estos peces significa que vaya a ocurrir un tsunami o un terremoto, según recoge el medio ’20 minutos’, pero tras esta publicación, miles de usuarios han comentado sobre distintas teorías en relación con estos animales.

Este pez es considerado como uno de los más grandes del mundo. Dos de ellos han aparecido en las costas de esta playa de México mientras muchos turistas iban caminando por la orilla. Algunos de ellos trataron incluso de devolverlos al agua, pero los animales estaban muy desorientados y aturdidos, dado que su entorno habitual es a cientos de metros de seguridad.