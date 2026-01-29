Alberto Álvarez 29 ENE 2026 - 07:00h.

Más de la mitad de los mayores de 55 años han ayudado económicamente a algún miembro de la familia en el último año

Uno de cada tres prefiere sacar más rendimiento a su vivienda antes que dejarla en herencia

Compartir







La conclusión que saca uno tras leer el último Barómetro del Consumidor Senior del centro de investigación Ageingnomics es que los casi 17 millones de mayores de 55 años que hay en España queremos vivir mejor. Para ello primero, aseguramos lo básico, alimentación y cobijo; luego, pensamos en disfrutar de la vida, con más ocio y más ganas de viajar; y a la vez somos solidarios, ayudamos a la familia, a toda la familia, pero sin renunciar a todo, cada vez más seniors piensan en aprovechar el patrimonio en vida y no en dejarlo en herencia. Pero vayamos por partes.

Economía

Las finanzas no preocupan a la mayoría de los seniors, el 60% se siente tranquilo ante su situación económica actual y el 70% piensa que en el futuro la cosa no cambiará mucho. Pero no es oro todo lo que reluce, sólo el 50% puede ahorrar a final de mes, y eso que el 30% reconoce que tras la jubilación necesitará complementos para mantener el nivel de vida actual.

En los más jóvenes, los de 55 a 59 años, la percepción de que con la pensión solo no bastará es mayor, ya que el 40% piensa que necesitará algo más para seguir viviendo como hasta ahora. Los mensajes sobre la sostenibilidad del sistema y las carreras laborales interrumpidas se dejan traslucir en esta percepción de los más jóvenes. Quizá por eso cada vez son más los que tienen contratado un plan de pensiones, uno de cada cuatro.

PUEDE INTERESARTE Cambio generacional: así se convertirán los millenials y gen Z en los que más patrimonio heredarán

En qué gastamos el dinero

El dinero lo gastamos en su mayoría en lo esencial, en la alimentación y en la vivienda, pero nos gusta vivir bien, ya que el 60% reconoce que podría gastar menos en alimentación y bebidas, y el 75% declara que podría gastar menos en ocio, viajes y cultura, pero que no lo hace porque eso sería renunciar a su actual calidad de vida.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Vivienda

Uno de los datos más llamativos del estudio es que lo de dejar el patrimonio en herencia a los hijos está cambiando. Ahora, el 33% declara que prefiere sacar rendimiento a su patrimonio en vida, antes que dejárselo a los hijos, y el 26% afirma que no le importaría vender o hipotecar su casa siempre que pudiera seguir viviendo en ella. Pero las fórmulas de hacerlo no convencen.

Ni la hipoteca inversa, obtener ingresos a cambio de hipotecar en parte la vivienda; ni la nuda propiedad, vender la propiedad por debajo del precio de mercado de la vivienda, pero mantener el uso de la misma mientras viva; ni la vivienda inversa, vender la propiedad a precio de mercado, pero seguir viviendo de alquiler en la misma, son vistas con buenos ojos. El 76% afirma que no contratarían ninguna de ellas.

Apoyo familiar

La solidaridad sigue siento santo y seña de los mayores de 55. Según el barómetro, algo más de la mitad de los mayores de 55 (52%) ha ayudado económicamente a alguien de su entorno en el último año, fundamentalmente a los hijos.

El 71% de las ayudas económicas va a personas menores de 40 años. En el desglose, aparecen como grupos relevantes los jóvenes de 20 a 40 (con especial peso del tramo 31–40), además de menores de 20, lo que sugiere que parte de esas transferencias está vinculada a crianza, estudios, alquileres o empujones puntuales cuando la vida se complica.

Además, si les tocara un premio grande, la opción más mencionada sería ayudar económicamente a hijos u otros familiares (57%), por delante incluso de viajar (41%), y el propio informe subraya que ese deseo de ayudar influye en decisiones financieras, incluido el ahorro, porque una parte de quienes ahorran lo hace pensando en poder apoyar a hijos o nietos ahora o en el futuro.

Los viajes como gran aspiración

La palabra viajar aparece como un deseo persistente. El 79% planea hacer algún viaje en 2026, lo que equivale a más de 13,3 millones de personas. Es un interés alto incluso en edades avanzadas, ya que supera el 83% entre 55 y 69, y se mantiene en un 72% a partir de los 70. El destino mayoritario es España (71%); pero un 37% planea viajar al extranjero.

En cuanto a otras opciones de ocio el 72% participa en ocio cultural (museos, exposiciones, conferencias o eventos), y 5,4 millones lo hace al menos cada tres meses o más a menudo.

Un dato para los emprendedores, A un 31%, 5,8 millones de personas, le gustaría salir a conocer gente más a menudo, aunque ahora ya lo haga con cierta intensidad. El porcentaje es más elevado entre los más jóvenes, pero el deseo de socializar más es bastante transversal a la edad.

Saludables

El espejo nos devuelve una imagen más joven. Independientemente de la edad actual, los sénior se sienten como si tuvieran al menos cinco años menos de media, y pensamos que uno es mayor a partir de los 74 años. Intentamos mantenernos saludables, el 75% cuida su alimentación, pero solo el 57% hace deporte regularmente.

Y vamos poco al médico, pese a lo que se puede pensar, un 81% acude menos de una vez al mes. Incluso en la franja de los mayores de 70 años, donde el 75% acude al centro sanitario menos de una vez al mes. En cuanto a donde nos gustaría jubilarnos, un 20% se decanta por Andalucía y un 12% en la Comunidad Valenciana. El mar y el solecito tiran mucho.