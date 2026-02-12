Cuáles son las ventajas y desventajas de los neobancos

Entidades financieras que operan exclusivamente en digital, sin sucursales físicas

Ley Antiblanqueo: qué pasa si intentas cobrar 100.000€ en un neobanco y cómo te investigarán

Compartir







Los neobancos son una generación de entidades financieras que operan exclusivamente en digital, sin sucursales físicas, y ofrecen servicios como cuentas de pago, tarjetas, transferencias y herramientas de gestión financiera a través de aplicaciones móviles o plataformas web.

Su crecimiento ha sido vertiginoso en los últimos años, especialmente entre usuarios que prefieren una experiencia bancaria ágil, accesible y económica. Pero como cualquier solución financiera, los neobancos no son la opción perfecta para todos.

Ventajas: rapidez, costes bajos y experiencia digital

Operan 100% online y a través de apps: Los neobancos se conciben como una alternativa digital sin oficinas físicas, por lo que todo el ciclo de uso —desde abrir una cuenta hasta hacer pagos o gestionar recibos— se hace desde tu móvil o navegador. Esto los hace especialmente atractivos para quienes priorizan la comodidad y accesibilidad en cualquier momento.

Los neobancos se conciben como una alternativa digital sin oficinas físicas, por lo que todo el ciclo de uso —desde abrir una cuenta hasta hacer pagos o gestionar recibos— se hace desde tu móvil o navegador. Esto los hace especialmente atractivos para quienes priorizan la comodidad y accesibilidad en cualquier momento. Comisiones bajas o nulas para muchos servicios : una de las ventajas más repetidas es la reducción de comisiones comparada con la banca tradicional. Muchos neobancos no cobran por abrir o mantener cuentas, ni por hacer transferencias básicas, y algunas ofrecen retiradas de efectivo sin coste, lo que puede traducirse en un ahorro importante para usuarios ocasionales o viajeros.

: una de las ventajas más repetidas es la reducción de comisiones comparada con la banca tradicional. Muchos neobancos no cobran por abrir o mantener cuentas, ni por hacer transferencias básicas, y algunas ofrecen retiradas de efectivo sin coste, lo que puede traducirse en un ahorro importante para usuarios ocasionales o viajeros. Economía y herramientas digitales avanzadas : al no tener infraestructura física, los neobancos tienen costes operativos menores, lo que puede permitirte acceder a intereses más competitivos en ciertos productos, mejores tasas en cuentas de ahorro o herramientas de análisis de gastos dentro de la aplicación.

: al no tener infraestructura física, los neobancos tienen costes operativos menores, lo que puede permitirte acceder a intereses más competitivos en ciertos productos, mejores tasas en cuentas de ahorro o herramientas de análisis de gastos dentro de la aplicación. Rápida apertura y movilidad global: abrir una cuenta suele ser muy rápido (a veces en minutos) y, dado que todo se gestiona online, muchos de estos bancos permiten operar en varios países sin complicaciones de sucursales físicas.

Desventajas: cobertura limitada y riesgos de regulación

Cartera de servicios más reducida : aunque cubren lo esencial —cuentas, tarjetas y pagos— muchos neobancos no ofrecen la gama completa de productos financieros que sí tienen los bancos tradicionales, como hipotecas, créditos personales extensos o depósitos a plazo.

: aunque cubren lo esencial —cuentas, tarjetas y pagos— muchos neobancos no ofrecen la gama completa de productos financieros que sí tienen los bancos tradicionales, como hipotecas, créditos personales extensos o depósitos a plazo. Atención al cliente digital, no presencial : al no disponer de oficinas físicas, toda la atención al cliente se gestiona por canales online (chat, email, teléfono), lo que puede resultar menos inmediato o personal en caso de problemas complejos.

: al no disponer de oficinas físicas, toda la atención al cliente se gestiona por canales online (chat, email, teléfono), lo que puede resultar menos inmediato o personal en caso de problemas complejos. Regulación y protección de depósitos variable: en muchos casos, los neobancos no tienen licencia bancaria propia: funcionan mediante acuerdos con otros bancos o plataformas fintech, lo que puede implicar que no siempre cuentan con la misma protección de depósitos que un banco tradicional en algunas jurisdicciones.

en muchos casos, los neobancos no tienen licencia bancaria propia: funcionan mediante acuerdos con otros bancos o plataformas fintech, lo que puede implicar que no siempre cuentan con la misma protección de depósitos que un banco tradicional en algunas jurisdicciones. Dependencia total de la tecnología: si bien la tecnología es una fortaleza, también es una vulnerabilidad: cualquier caída del servicio, falla en la app o problema de seguridad digital puede dejarte sin acceso inmediato a tu dinero hasta que se resuelva el incidente.

Los neobancos representan una alternativa moderna y eficiente a la banca tradicional, especialmente adecuados para quienes valoran la comodidad, menor coste y herramientas digitales avanzadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sin embargo, su cartera de servicios más limitada, la dependencia de plataformas digitales y las cuestiones relacionadas con la protección de depósitos o regulación específica son factores que debes considerar antes de decidir si encajan con tus necesidades financieras personales.