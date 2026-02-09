El hijo del opositor venezolano ha denunciado los hechos: "Los apuntaron, –estaban fuertemente armados–, y se llevaron a mi padre"

Zapatero ve "el mejor ambiente en 10 años" en Venezuela y transmite su "gran confianza" en Delcy Rodríguez

Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor venezolano, habría sido "secuestrado" este domingo apenas horas después de celebrar en las calles de Caracas su excarcelación. Su propio hijo, Ramón Guanipa, así como su partido, Primero Justicia, y María Corina Machado, aliada cercana, han denunciado que fue abordado por varios hombres “fuertemente armados”.

"Denunciamos que un grupo de personas armadas han interceptado y secuestrado a Juan Pablo Guanipa hace minutos. Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas. Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanco y un Renault Simbol", reza un mensaje publicado en la cuenta de X del propio dirigente opositor firmado por su hijo Ramón Guanipa, en el que se exige "fe de vida inmediata y su liberación".

El hijo de Juan Pablo Guanipa denuncia que su padre fue "emboscado" por unos "diez funcionarios"

En un vídeo denunciando los hechos, el hijo del opositor señala: "“Mi padre Juan Pablo Guanipa se encontraba en una actividad a las 23:45 cuando fue emboscado por aproximadamente diez funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación. Los apuntaron, –estaban fuertemente armados–, y se llevaron a mi padre".

Por su parte, desde su formación política, han citado la publicación y se han hecho eco de lo ocurrido señalando que su líder nacional ha sido "secuestrado por cuerpos represivos de la dictadura".

"Hacemos responsables a (la presidenta encargada) Delcy Rodríguez, (el presidente de la Asamblea Nacional) Jorge Rodríguez y (ministro de Interior) Diosdado Cabello de cualquier daño contra la vida de Juan Pablo", ha denunciado la formación, que ha realizado un llamamiento "a la comunidad internacional para la liberación inmediata de Juan Pablo Guanipa y que cese de manera inmediata e incondicional la persecución a la disidencia".

María Corina Machado exige la liberación inmediata de Juan Pablo Guanipa

Del mismo modo, la opositora María Corina Machado ha denunciado también la captura de Guanipa, agregando a lo manifestado por el hijo y el partido del mismo que los hechos han tenido lugar en la urbanización Los Chorros de Caracas, a donde se desplazaron "hombres fuertemente armados, vestidos de civil, (que) llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron". "Exigimos su liberación inmediata", ha agregado, si bien no ha aludido a las autoridades como sí lo ha hecho Primero Justicia.

Los hechos se han producido apenas unas horas después de que el opositor fuese excarcelado, y cuando todavía se estaba celebrando que estuviera "en libertad, después de año y medio", tras "diez meses escondido", "casi nueves meses" detenido, como expresó su hijo.

Juan Pablo Guanipa, exgobernador de Zulia es dirigente del partido Primero Justicia y aliado cercano de la líder opositora María Corina Machado. Fue detenido el 23 de mayo de 2025, dos días antes de las elecciones regionales y parlamentarias, y fue acusado de terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir.

En total, pasó diez meses en la clandestinidad tras las elecciones presidenciales de julio de 2024 y hasta que fue detenido, hecho que su familia ha calificado de "secuestro político".

Fue candidato de Primero Justicia para las primarias de la oposición venezolana en 2023, si bien finalmente su candidatura no prosperó. Su hermano, Pedro Guanipa --quien era director de la alcaldía de la ciudad de Maracaibo-- fue arrestado en septiembre de 2024.