El Ministerio Público ha recalcado que se detuvo en aquellos momentos en los que la actriz le mostró su incomodidad

El juez cita a Íñigo Errejón el martes 10 de febrero para notificarle la apertura de juicio oral tras retirar Elisa Mouliaá la acusación por agresión sexual

La Fiscalía ha pedido la absolución de Íñigo Errejón al apreciar que consideró que el encuentro sexual que mantuvo con Elisa Mouliaá fue consentido. El Ministerio Público ha recalcado que se detuvo en aquellos momentos en los que la actriz le mostró su incomodidad o le dijo que no quería continuar, según informa 'El Mundo'.

El fiscal ha resumido en dos folios los hechos revisados durante la instrucción y ha explicado que, en los meses anteriores a octubre de 2021, Errejón mantuvo contacto por mensajes a través de redes sociales con Mouliá "los cuales fueron evolucionando hasta volverse más íntimos, culminando con el deseo mutuo de conocerse personalmente". Tras la retirada de la presunta víctima, la acusación se sostiene exclusivamente a través de una acusación popular.

El fiscal expone que los hechos "no son constitutivos de delito"

El fiscal expone que los hechos "no son constitutivos de delito" y que procede a la "libre absolución" del denunciado. Así, propone como diligencias de prueba de cara al juicio oral, el interrogatorio de Errejón y las declaraciones de Mouliaá, y otras tres personas.

La Fiscalía actúa después de que la actriz retirase su acusación contra Errejón. Según dijo, no se trataba de una retractación, sino de un "límite" dado que se sentía sola luchando en este proceso. El instructor le respondió el pasado viernes que el escrito presentado no tenía la firma de abogado y de procurador, por lo que tenía que "subsanar este defecto". Y, si no lo hace, el procedimiento continuaría por sus trámites al haberse dictado ya apertura de juicio oral contra él.

El juez ha emplazado al político a comparecer este martes en los juzgados para recoger en persona la notificación de la apertura de juicio oral.

"Al no haber delito no cabe hablar de autor", concluye la Fiscalía

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid procesó al exportavoz de Sumar al considerar que los hechos denunciados por la actriz podrían ser constitutivos de delito. Los hechos ocurrieron en octubre de 2021 durante la fiesta en una vivienda de unos amigos de la denunciante. Según la versión de la actriz, Errejón la introdujo en un cuarto del domicilio sin su consentimiento para abusar de ella aprovechando que se encontraba en estado de embriaguez. Después, le propuso ir a su casa en taxi donde habría tenido lugar un segundo episodio de agresión sexual.

Errejón siempre ha negado los hechos y ha subrayado que los tocamientos fueron consentidos y que la denuncia es falsa. Ahora, el Ministerio Fiscal considera que los indicios que obran contra él no son lo suficientemente robustos. "El Sr. Errejón de forma impetuosa, comenzó a besarla, quitarle el sujetador y tocarle los pechos, acto que alargó durante unos minutos hasta que D Elisa le pidió que salieran de la habitación, accediendo éste a la petición", recalca. "Al no haber delito no cabe hablar de autor", concluye la Fiscalía.