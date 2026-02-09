El PP ganó el domingo las elecciones autonómicas en Aragón con 26 escaños pero se ha quedado sin dos diputados

La victoria amarga del PP en Aragón: Vox se dispara y duplica sus diputados condicionando la gobernabilidad de Jorge Azcón

Compartir







El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento este lunes a Vox para que actúen con "responsabilidad" y no se conviertan en "un muro" de bloqueo y no repitan los "errores" de 2023. En una rueda de prensa, Feijóo le ha dicho al partido liderado por Santiago Abascal que "no confundan un buen resultado siendo terceros con ser primeros" tras las elecciones de Aragón.

"Es evidente que no somos lo mismo. No nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero seguro que hay puntos de acuerdo coherentes entre sus votantes y los nuestros que pueden mejorar todo el país", ha afirmado.

El PP ganó en Aragón con 26 escaños y sigue dependiendo de Vox

El PP ganó el domingo las elecciones autonómicas en Aragón con 26 escaños, pero se ha dejado dos diputados y seguirá dependiendo, aún más, de Vox, que duplica su fuerza con 14 parlamentarios, mientras que el PSOE cae a su suelo histórico, con 18 diputados.

Los de Alberto Núñez Feijóo buscaban en Aragón tener menos dependencia de Vox, pero Vox se convirtió en el gran vencedor de la noche al doblar sus escaños. La imagen era la de un contraste pleno con la del PSOE, cuya candidatura, abanderada por la exministra Pilar Alegría, certificó el desastre al ceder cinco diputados.

“Nos hubiera gustado no haber perdido un diputado por Huesca, no haberlo hecho por Zaragoza… pero no hay ningún otro partido en esta comunidad autónoma que haya tenido el resultado que ha tenido el Partido Popular”, reivindicó Jorge Azcón, celebrando el triunfo pese a no haber conseguido tener menos dependencia de Vox.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Al contrario, Vox, con su candidato Alejandro Nolasco haciendo tambalear al bipartidismo, mantiene la llave de la gobernabilidad, y con más fuerza, si cabe, mientras en Extremadura María Guardiola sigue pendiente de pactar su investidura los de Santiago Abascal antes de la fecha límite del 3 de marzo.