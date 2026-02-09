Patricia Martínez 09 FEB 2026 - 12:57h.

El artista eligió dos conjuntos de la marca española Zara para su espectáculo

Bad Bunny se adueña de la Super Bowl bailando salsa con Lady Gaga y reivindica una América más allá de Estados Unidos

A CoruñaLos empleados de las oficinas centrales de Inditex, ubicadas en Arteixo, no han podido empezar esta jornada de lunes de la mejor manera. Muchos aún con la resaca de la final de la Super Bowl de esta noche, se han encontrado en su mesa, con la camiseta creada por Zara, que Bad Bunny lució esta madrugada en una actuación llena de referencias políticas y que fue todo un homenaje a la diversidad.

Y es que Bad Bunny lució en su actuación dos looks de Zara. La estrella puertorriqueña eligió vestir de la marca española Zara, con un primer outfit que consistía en dos piezas monocromáticas, en tono crudo, con una camisa con cuello y corbata y una camiseta oversize, al estilo de jugador de fútbol americano con el dorsal 64 y el nombre de Ocasio (un guiño personal al apellido y al año de nacimiento de su madre), junto con pantalones de la firma gallega y zapatillas Adidas. Más tarde, en la segunda parte del show, se cambió a un segundo look de Zara, añadiendo un blazer de doble botonadura también en color crema.

Los empleados de las oficinas centrales de Zara se han encontrado al llegar su puesto con la sorpresa en su mesa: la camiseta en tono crudo con el numeró 64 impreso, en corte oversize y algo más. Con este gesto, el artista ha querido agradecer el esfuerzo de los trabajadores.

Una nota de agradecimiento acompaña a la camiseta

Porque con la camiseta, hay también una nota de agradecimiento para cada uno de ellos. Firmada por Benito, el artista les agradece el tiempo dedicado. “Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real, este show también fue de ustedes” les dice. ”Espero que lo disfruten” , Y termina su mensaje con un "¡nos vemos pronto!" que podría abrir la puerta a una posible visita del artista a las instalaciones de Inditex, donde ya han estado otros artistas como Rosalía, la ex directora de Vogue USA Anna Wintour o el actor Richard Gere. Visitas que se están haciendo casi habituales, para conocer más de cerca y de primera mano las instalaciones del gigante de la moda, capitaneado por Marta Ortega.

La firma gallega ha descartado ya que la camiseta o el outfit completo que ha lucido Bad Bunny en su show se pongan a la venta para el público, ya que solo lo han realizado como "visión artística".

La primera vez que la firma gallega trabaja en una actuación de este nivel

Esta es la primera vez que Zara trabaja con un artista para una actuación de esta escala, como reconocen desde la firma gallega. Desde la firma definen esta colaboración como "estrecha" y basada en el enorme respeto a Benito como artista y figura cultural.

El equipo de creativos de Zara trabajó en estrecha colaboración con Bad Bunny y con su director creativo Janthony Oliveras, además de con el estilismo de la mano de Storm Pablo y Marvin Douglas Linares, para reflejar en las prendas este momento único, que honró su visión y su fuerte estilo personal. La marca ha vestido también a sus bailarines, banda y orquesta, creando una narrativa visual cohesionada a lo largo de toda la actuación.

Un outfit neutro y elegante que refleja su estilo personal

La visión de Benito dio forma a todo, desde la paleta de colores hasta los tipos de trajes, los cortes de las prendas y los detalles específicos de cada una de ellas, según explican desde Zara. El equipo de trabajo partió de la camiseta de fútbol americano, en un acabado limpio, sin logotipos ni marcas, y en una paleta de colores neutros, para evitar cualquier sesgo o referencia hacia equipos de fútbol específicos. Una estética inspirada en su álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" y su reciente residencia en Puerto Rico, con un fit y una silueta muy específicos, con formas recortadas y cuellos barco.

El look se completó con las zapatillas exclusivas de Adidas BadBo 1.0, que fueron esenciales para completar el conjunto. Además se añadieron hombreras sutiles como referencia al fútbol americano, mientras se mantenía una silueta definida y elegante, tal y como han explicado los responsables de esta colaboración..

Un proceso largo de trabajo que ha resultado todo un éxito en el escenario, y que para la firma gallega ha supuesto "todo un honor", el de asociarse con Bad Bunny, en esta espectáculo histórico y llevar su visión a uno de los escenarios más grandes del mundo.