La OCU advierte que se está pagando un sobreprecio de entre el 17% y el 24% por unos huevos cuyo valor añadido ha desaparecido

La organización ha considerado "imprescindible" que las autoridades actúen con urgencia para revisar y modificar la normativa,

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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha señalado que los huevos que se anuncian de gallinas criadas al aire libre, a pesar de mantenerse en el mercado como "camperos" o "ecológicos", "no cumplen estas condiciones" desde que el Ministerio de Agricultura decretó en noviembre el confinamiento obligatorio para prevenir el contagio de la gripe aviar, según ha informado la OCU este jueves en un comunicado, quien ha analizado ocho marcas a la venta en supermercados.

Además, la organización ha denunciado que el consumidor, actualmente, está pagando un sobreprecio de entre el 17% y el 24% por unos huevos cuyo valor añadido ha desaparecido.

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Los huevos, en precios máximos históricos

Así, mientras una docena de huevos M de suelo cuesta ahora 3,03 euros, los camperos se pagan a 3,77 euros de media, quedándose cerca de los máximos históricos desde las primeras noticias de la gripe aviar en Estados Unidos.

Con respecto al etiquetado, OCU ha considerado que "va en contra del derecho a una información veraz", ya que la normativa europea permite mantener el etiquetado sin modificar los envases ni informar al consumidor, incluso cuando las condiciones de cría han cambiado "radicalmente" por motivos sanitarios.

En este contexto, la organización ha considerado "imprescindible" que las autoridades competentes actúen con urgencia para revisar y modificar la normativa, establecer mecanismos obligatorios de comunicación y asegurar el derecho a una información veraz.

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Por último, OCU ha recordado al Gobierno la "necesidad de reducir el IVA en los alimentos básicos del 4% al 0%", en la misma línea de la recién aprobada reducción del IVA del 21% al 10% en carburantes y energía.