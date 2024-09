El dilema de la reducción de la jornada laboral que enciende el debate: ¿hablamos de horas o de días?

Tal y como ha explicado Leticia Iglesias en Informativos Telecinco, el líder del PP se suma al debate en principio hablando de "días" y no tanto de "horas". Y este matiz es muy importante para centrar la conversación y las medidas. Feijóo hablaba de cuatro días siempre y cuando no afecte a la productividad; a esto, en principio, la patronal se mostraría favorable porque no se tocarían esas 40 horas semanales actuales, aunque habría que hacer algunos ajustes en la ley. Pero también escuchábamos a Feijóo hablar de nueve horas o nueve horas y media en cuatro días; y eso, si echamos cuentas, supondría dejar la jornada semanal en 36/38 horas, y eso en la práctica sí supone una reducción del cómputo semanal.