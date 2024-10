Nilda resume la precaria situación de los cuidadores con una frase: "Vas de cuidadora interna y quieren pagarte como externa"

“Vas como una cuidadora interna y te quieren pagar lo mismo que si fueses externa. No quieren darte de alta. Casi no tengo vida personal porque me dedico al trabajo nada más”. Estas son las palabras de Nilda, una mujer que trabaja como cuidadora en España y denuncia la precaria situación a la que se enfrenta diariamente, Informa P. Ortiz, V. Talero, A. Mendoza y L. Cruz.