Esta decisión fue posteriormente ratificada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que consideró que la actividad deportiva realizada no afectó de forma negativa a la salud de la empleada ni incumplió las recomendaciones médicas.

No obstante, el alto tribunal determinó que las circunstancias de ambos casos no eran comparables, ya que la trabajadora de Segovia contaba con informes médicos que no desaconsejaban la práctica deportiva ocasional, a diferencia de la situación planteada en el caso canario.